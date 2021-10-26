В жилой пятиэтажке в Видном при взрыве треснула несущая стена

В пятиэтажке на улице Советской в подмосковном Видном, где произошёл взрыв газа, повреждена несущая стена. На оказавшихся в распоряжении Лайфа кадрах видна растрескавшаяся конструкция, верх которой отошёл от потолка.

По данным источника, в момент взрыва в квартире помимо пятерых детей были ещё трое взрослых: мать, бабушка и некий мужчина. Всех после произошедшего осмотрели врачи. Госпитализация никому не потребовалась. Из соседней квартиры эвакуировали жильцов, квартиры их осматривают.