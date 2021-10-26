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В жилой пятиэтажке в Видном при взрыве треснула несущая стена

По предварительной информации, эпицентр находился в квартире на первом этаже, где было пятеро детей.

26 октября, 12:26

Кадр из видео © LIFE

В Видном, где произошёл взрыв газа в квартире, треснула несущая стена. Видео © LIFE

В пятиэтажке на улице Советской в подмосковном Видном, где произошёл взрыв газа, повреждена несущая стена. На оказавшихся в распоряжении Лайфа кадрах видна растрескавшаяся конструкция, верх которой отошёл от потолка.

По данным источника, в момент взрыва в квартире помимо пятерых детей были ещё трое взрослых: мать, бабушка и некий мужчина. Всех после произошедшего осмотрели врачи. Госпитализация никому не потребовалась. Из соседней квартиры эвакуировали жильцов, квартиры их осматривают.

В Видном произошёл взрыв газа в квартире, где было пятеро детей

В Видном произошёл взрыв газа в квартире, где было пятеро детей

А накануне, 25 октября, взрыв газа случился в Набережных Челнах. Как писал Лайф, в результате произошло обрушение на уровне четвёртого и пятого этажей. Спасателям удалось извлечь из-под обломков двух подростков (вызволение одного из них попало на видео), а также девушку, однако она затем скончалась в больнице. Мужчина, в чьей квартире, предположительно, и прогремел взрыв, тоже был спасён.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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