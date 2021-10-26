ЦСКА по буллитам обыграл "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ
В параллельном матче важную победу одержало минское "Динамо", которое было сильнее "Адмирала".
Фото © ХК ЦСКА
Московский ЦСКА на выезде переиграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 4:3.
Основное время матча завершилось ничьей — 3:3. Авторами шайб у хозяев стали Шаров, Горшков и Алексеев. У армейцев же отличились Григоренко, Каменев и Блажиевский. В овертайме команды ворота друг друга поразить не сумели, а в серии буллитов удача улыбнулась именно ЦСКА.
В параллельном матче дня минское "Динамо" одержало 11-ю победу по ходу текущего сезона, обыграв "Адмирал" со счётом 3:2. В составе победителей голами отметились дважды Алистров и Ерёменко.
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