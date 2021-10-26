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ЦСКА по буллитам обыграл "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ

В параллельном матче важную победу одержало минское "Динамо", которое было сильнее "Адмирала".

26 октября, 12:17
<p>Фото © ХК ЦСКА</p>

Фото © ХК ЦСКА

Московский ЦСКА на выезде переиграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей — 3:3. Авторами шайб у хозяев стали Шаров, Горшков и Алексеев. У армейцев же отличились Григоренко, Каменев и Блажиевский. В овертайме команды ворота друг друга поразить не сумели, а в серии буллитов удача улыбнулась именно ЦСКА.

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В параллельном матче дня минское "Динамо" одержало 11-ю победу по ходу текущего сезона, обыграв "Адмирал" со счётом 3:2. В составе победителей голами отметились дважды Алистров и Ерёменко.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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