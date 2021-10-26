ЦСКА по буллитам обыграл "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Основное время матча завершилось ничьей — 3:3. Авторами шайб у хозяев стали Шаров, Горшков и Алексеев. У армейцев же отличились Григоренко, Каменев и Блажиевский. В овертайме команды ворота друг друга поразить не сумели, а в серии буллитов удача улыбнулась именно ЦСКА.