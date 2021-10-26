"Не заплатили за трансляцию": Винер-Усманова заявила, что ЧМ по художественной гимнастике не покажут на российском ТВ
Первенство пройдёт с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.
Фото © ТАСС/Станислав Красильников
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что на российском телевидении не будет трансляций чемпионата мира. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Не заплатили за трансляцию, к сожалению", — сказала Винер-Усманова.
Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.
На прошлой неделе в Стране восходящего солнца прошло первенство планеты по спортивной гимнастике. Турнир также не показывал ни один российский канал.
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