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"Не заплатили за трансляцию": Винер-Усманова заявила, что ЧМ по художественной гимнастике не покажут на российском ТВ

Первенство пройдёт с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.

26 октября, 12:13
<p>Фото © ТАСС/Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС/Станислав Красильников

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что на российском телевидении не будет трансляций чемпионата мира. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Не заплатили за трансляцию, к сожалению", — сказала Винер-Усманова.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.

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На прошлой неделе в Стране восходящего солнца прошло первенство планеты по спортивной гимнастике. Турнир также не показывал ни один российский канал.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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