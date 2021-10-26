Появилось видео из квартиры в Москве, где убили бывшего топ-менеджера банка и его семью
У ребёнка следователи зафиксировали перелом шеи, а у его родителей — ножевые ранения.
Фото © СУ СКР по Москве
Видео из квартиры, где мёртвыми нашли топ-менеджера банка и его семью. Видео © Instagram / skmoscowgsu
Следственный комитет опубликовал видео из квартиры на Мосфильмовской улице в Москве, где нашли убитыми бывшего топ-менеджера ОАО "Смоленский банк" Михаила Яхонтова, а также его жену и восьмилетнего сына. На кадрах видно, что в помещении полным ходом ведутся следственные мероприятия.
"Следственными органами ГСУ Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщал Лайф, семья не выходила на связь с воскресенья. По предварительным данным, у восьмилетнего ребёнка перелом шеи, а у его родителей зафиксированы ножевые ранения.
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