Появилось видео из квартиры в Москве, где убили бывшего топ-менеджера банка и его семью

Видео из квартиры, где мёртвыми нашли топ-менеджера банка и его семью. Видео © Instagram / skmoscowgsu

Следственный комитет опубликовал видео из квартиры на Мосфильмовской улице в Москве, где нашли убитыми бывшего топ-менеджера ОАО "Смоленский банк" Михаила Яхонтова, а также его жену и восьмилетнего сына. На кадрах видно, что в помещении полным ходом ведутся следственные мероприятия.

"Следственными органами ГСУ Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", — говорится в сообщении ведомства.