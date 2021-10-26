В ХМАО задержан экс-чиновник Минфина, которого разыскивали более 20 лет за убийство прокурора
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В ХМАО задержали бывшего чиновника Минфина Юрия Чекина, который более 20 лет находился в розыске по обвинению в организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина.
По версии следствия, в 1993 году Чекин (он тогда занимал должность главного контролёра-ревизора в региональном Минфине) через кооператив похитил 15,6 млн рублей у одного из предприятий нефтегазодобывающей отрасли. Прокуратура тогда возбудила уголовное дело против чиновника. Из мести Чекин решил убить прокурора ХМАО Юрия Бедерина.
"В июне 2000 года Чекин из мести организовал, выступая в роли заказчика, убийство (Бедерина). 25 июля 2000 года прокурор округа Бедерин был убит в подъезде своего дома тремя выстрелами из самодельного огнестрельного нарезного пистолета", — говорится в сообщении СК.
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