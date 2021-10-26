В ХМАО задержан экс-чиновник Минфина, которого разыскивали более 20 лет за убийство прокурора

В ХМАО задержали бывшего чиновника Минфина Юрия Чекина, который более 20 лет находился в розыске по обвинению в организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина.

По версии следствия, в 1993 году Чекин (он тогда занимал должность главного контролёра-ревизора в региональном Минфине) через кооператив похитил 15,6 млн рублей у одного из предприятий нефтегазодобывающей отрасли. Прокуратура тогда возбудила уголовное дело против чиновника. Из мести Чекин решил убить прокурора ХМАО Юрия Бедерина.