Рэпер Моргенштерн принёс извинения за свои слова о Дне Победы. Он обратился к подписчикам и журналистам в "Инстаграме" и объяснил, что его высказывание поняли неправильно, вырвав из контекста.

"Я ни в коем случае не умалял важности и значимости события, лишь честно признался, что не понимаю, а фразу вырвали из контекста. СМИ, как всегда, переворачивают мои слова в своих грязных целях. Про то, что я желаю моей стране новых побед в технологиях и освоении космоса, конечно, никто не написал", — говорится в публикации музыканта.

Моргенштерн добавил, что из интервью вырезали целый кусок, в котором он говорил о важности дополнительных выплат героям Великой Отечественной войны. Он также пояснил, что в действительности уважает и гордится ветеранами, но порой некорректно формулирует свои мысли.