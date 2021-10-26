"Голова работала тяжко": Моргенштерн извинился за скандальное высказывание о Дне Победы
Он заверил, что из интервью вырезали целый кусок, в котором он якобы говорил о важности денежных выплат ветеранам.
Фото © Instagram / morgen_shtern
Рэпер Моргенштерн принёс извинения за свои слова о Дне Победы. Он обратился к подписчикам и журналистам в "Инстаграме" и объяснил, что его высказывание поняли неправильно, вырвав из контекста.
"Я ни в коем случае не умалял важности и значимости события, лишь честно признался, что не понимаю, а фразу вырвали из контекста. СМИ, как всегда, переворачивают мои слова в своих грязных целях. Про то, что я желаю моей стране новых побед в технологиях и освоении космоса, конечно, никто не написал", — говорится в публикации музыканта.
Моргенштерн добавил, что из интервью вырезали целый кусок, в котором он говорил о важности дополнительных выплат героям Великой Отечественной войны. Он также пояснил, что в действительности уважает и гордится ветеранами, но порой некорректно формулирует свои мысли.
"В день свадьбы, откровенно скажу, голова работала тяжко. Всем мир!" — оправдался рэпер.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы. По словам исполнителя, "за 70 с лишним лет" у страны, видимо, не случилось других успехов, которыми можно было бы гордиться. После этого в Госдуме призвали изучить внимательно слова музыканта, а общественники заявили о намерении попросить Генпрокуратуру РФ привлечь Моргенштерна к ответственности.
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