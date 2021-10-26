НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Голова работала тяжко": Моргенштерн извинился за скандальное высказывание о Дне Победы

Он заверил, что из интервью вырезали целый кусок, в котором он якобы говорил о важности денежных выплат ветеранам.

26 октября, 12:58
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/morgen_shtern/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morgen_shtern</a></u></p>

Фото © Instagram / morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн принёс извинения за свои слова о Дне Победы. Он обратился к подписчикам и журналистам в "Инстаграме" и объяснил, что его высказывание поняли неправильно, вырвав из контекста.

"Я ни в коем случае не умалял важности и значимости события, лишь честно признался, что не понимаю, а фразу вырвали из контекста. СМИ, как всегда, переворачивают мои слова в своих грязных целях. Про то, что я желаю моей стране новых побед в технологиях и освоении космоса, конечно, никто не написал", — говорится в публикации музыканта.

Песков посоветовал Моргенштерну поговорить о войне с ветеранами после слов о Дне Победы

Песков посоветовал Моргенштерну поговорить о войне с ветеранами после слов о Дне Победы

Моргенштерн добавил, что из интервью вырезали целый кусок, в котором он говорил о важности дополнительных выплат героям Великой Отечественной войны. Он также пояснил, что в действительности уважает и гордится ветеранами, но порой некорректно формулирует свои мысли.

"В день свадьбы, откровенно скажу, голова работала тяжко. Всем мир!" — оправдался рэпер.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы. По словам исполнителя, "за 70 с лишним лет" у страны, видимо, не случилось других успехов, которыми можно было бы гордиться. После этого в Госдуме призвали изучить внимательно слова музыканта, а общественники заявили о намерении попросить Генпрокуратуру РФ привлечь Моргенштерна к ответственности.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1