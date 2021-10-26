В Совфеде посоветовали Зеленскому унять "ребяческую радость" по поводу судьбы "скифского золота"

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому раньше времени не радоваться решению суда Амстердама, который постановил отдать "скифское золото" Незалежной. Об этом сенатор заявил в беседе с Лайфом. Цеков отметим, что историческую реликвию, во-первых, ещё не вернули, российская сторона будет опротестовывать это решение. А во-вторых, обещание народу Украины вернуть Крым вслед за "скифским золотом" выдаёт в Зеленском человека, у которого проблемы с головой.

"Проводить такие аналогии может только неадекватный человек. Конечно, Зеленский надеется, что государства Евросоюза будут им всячески помогать, вот только их ресурсы по отношению к России совершенно ограничены. А Зеленский на многие события радуется как ребёнок, думает, что политика — детское дело. Так и ведёт себя два года", — пояснил собеседник Лайфа.

Член Совфеда убеждён, что Крым никогда не вернётся в состав Украины и даже более того, неизбежно наступит время, когда отношения между Киевом и Москвой резко улучшатся и наши страны снова будут дружить.

Напомним, что разбирательство о судьбе нескольких сотен экспонатов было инициировано в ноябре 2014 года. Около двух тысяч артефактов из музеев Крыма были отправлены в Нидерланды на выставку "Крым: золото и секреты Чёрного моря" в голландском Музее Алларда Пирсона. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате "скифское золото" оставалось в запасниках голландского музея до решения суда.