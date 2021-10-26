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Политолог объяснил решение Молдавии покупать газ у Польши

По мнению эксперта, страна недовольна тем, что Россия отказалась в очередной раз закрывать глаза на её долги.

26 октября, 13:04
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Журналист, радиоведущий и общественный деятель Армен Гаспарян объяснил, почему в качестве страны – поставщика газа Молдавия выбрала Польшу, а не Россию. В беседе с Лайфом политолог напомнил про нежелание Кишинёва возвращать долги, несмотря на скидки "Газпрома".

"Это происходит не в первый раз. Молдавия всё время просила скидки на газ, и им они давались. При этом долги всё время множились, и, когда вставал вопрос о продлении контракта, начиналась одна и та же история: "У нас всё хорошо, но у нас слабое правительство. Дайте нам ещё большую скидку и не вспоминайте про долг". В результате они занялись типовой русофобией", — заметил публицист.

Из-за того что Молдавия надеялась в очередной раз на скидку и прощение долга, о контракте на газ правительство не переживало, отметил Гаспарян. Как уточнил политолог, "Молдавия хочет покупать газ по цене, которая сейчас в 10 раз будет уступать среднерыночной".

"До 30 сентября они платили 200 долларов за тысячу кубов, контракт истёк. С 1 октября, несмотря на рыночную цену, они стали платить 790 долларов. Сейчас они покупают у поляков газ ещё дороже. А виноват в этом почему-то "Газпром", — удивился журналист.

По его словам, у "Газпрома" только один вопрос к Молдавии: когда страна будет отдавать долги. Публицист подчеркнул, что постоянно "оттягивать долг" не получится, "потому что это бизнес".

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Ранее Лайф сообщал, что Молдавия впервые закупила газ не у России. Однако это не означает завершения переговоров с "Газпромом" по новому контракту, они продолжаются, заверили в правительстве страны.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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