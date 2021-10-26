Назван лучший футбольный клуб России по числу заигравших воспитанников

Согласно его подсчётам, сразу 40 воспитанников академии "железнодорожников" играют в разных лигах Европы. По этому показателю "Локомотив" занял 25-е место в общем рейтинге и стал лучшим клубом среди наших. Далее идут "Зенит" (50-е место), "Спартак" (67-е), ЦСКА (88-я позиция) и "Динамо" (90-е место). Отдельно отметим, что ниже "Локомотива" — такие гранды европейского футбола, как "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Бавария".