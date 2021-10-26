Назван лучший футбольный клуб России по числу заигравших воспитанников
На вершине рейтинга оказался клуб из Нидерландов, чуть ниже — две команды с Украины, а также представители Португалии и Хорватии.
Фото © ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" стал лучшим российским клубом по числу заигравших воспитанников собственной академии в тридцать одном европейском чемпионате. Рейтинг представил Международный центр спортивных исследований.
Согласно его подсчётам, сразу 40 воспитанников академии "железнодорожников" играют в разных лигах Европы. По этому показателю "Локомотив" занял 25-е место в общем рейтинге и стал лучшим клубом среди наших. Далее идут "Зенит" (50-е место), "Спартак" (67-е), ЦСКА (88-я позиция) и "Динамо" (90-е место). Отдельно отметим, что ниже "Локомотива" — такие гранды европейского футбола, как "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Бавария".
Лидером общего списка стал амстердамский "Аякс". Согласно опубликованным данным, сразу 80 воспитанников клуба выступают в различных лигах Европы. Далее идёт донецкий "Шахтёр" — 75 игроков. По 70 выпускников академий в клубы Старого Света делегировали киевское "Динамо", лиссабонский "Спортинг" и ещё одно "Динамо" — из Загреба.
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