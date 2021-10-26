Сборная России по хоккею назвала состав на первый этап Евротура
Возглавит национальную команду Олег Браташ, а в его штаб войдут Олег Знарок, Сергей Зубов и ряд других специалистов.
Фото © ФХР
Сборная России по хоккею назвала состав на первый этап Евротура — Кубок Карьяла, который состоится в Хельсинки с 11 по 14 ноября.
Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Владимир Галкин ("Автомобилист").
Защитники: Александр Никишин, Егор Савиков (оба — "Спартак"), Сергей Телегин ("Трактор"), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все — СКА), Семён Чистяков ("Авангард"), Никита Новиков ("Динамо" Москва), Владимир Грудинин (ЦСКА).
Нападающие: Данил Башкиров ("Салават Юлаев"), Артём Галимов, Дмитрий Воронков, Илья Сафонов (все — "Ак Барс"), Дмитрий Рашевский, Иван Дидковский (оба — "Динамо" Москва), Никита Тертышный ("Трактор"), Никита Чибриков, Фёдор Свечков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков (все — СКА), Максим Федотов ("Торпедо"), Никита Гуслистов ("Северсталь"), Павел Тютнев ("Локомотив"), Василий Пономарёв ("Спартак").
Отметим, что 7 ноября сборная соберётся в Москве, а уже через два дня вылетит в Хельсинки. Свой первый матч команда Олега Браташа проведёт 11 ноября против Финляндии, а 13 и 14 ноября "красная машина" встретится со Швецией и Чехией соответственно.
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