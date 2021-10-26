Сборная России по хоккею назвала состав на первый этап Евротура — Кубок Карьяла, который состоится в Хельсинки с 11 по 14 ноября.

Отметим, что 7 ноября сборная соберётся в Москве, а уже через два дня вылетит в Хельсинки. Свой первый матч команда Олега Браташа проведёт 11 ноября против Финляндии, а 13 и 14 ноября "красная машина" встретится со Швецией и Чехией соответственно.