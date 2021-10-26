Вторая молодость: В Овечкина никто не верил, но он набрал суперформу и начал крушить рекорды Перед стартом сезона только ленивый не говорил, что Александр Овечкин в 36 лет уже не сможет играть на прежнем уровне. Для того чтобы посрамить скептиков, форварду хватило всего нескольких матчей. 26 октября, 12:55 Фото © NHL

Рассматривая всевозможные рейтинги игроков НХЛ перед стартом нынешнего сезона, российские болельщики могли сильно удивиться. Ведь все привыкли, что капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин всегда если не на первом месте, то среди лидеров уж точно. Сейчас же наш легендарный хоккеист откатился в конец второго десятка — на 17-е место.

Ничего не предвещало взрыва результативности

И надо сказать, что у составителей рейтингов были определённые основания поставить 36-летнего россиянина так низко. В прошлом сезоне из-за травм он заметно снизил свою результативность, забросив лишь 24 шайбы, что стало для него личным антирекордом за всё время выступления в НХЛ. Сам Александр летом не исключал, что в случае срыва переговоров о продлении контракта с "Вашингтоном" может вернуться в московское "Динамо".

И всё же в июле Овечкин подписал новое соглашение с "Кэпиталз" на пять лет. За это время форвард получит 47,5 миллиона долларов (9,5 миллиона в год). По уровню зарплаты он даже среди российских хоккеистов НХЛ занимает только третье место. Александра опережают нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин (11,6 миллиона долларов в год) и вратарь "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский (10 миллионов).

В заокеанской лиге Овечкин уже добился почти всего, о чём только можно мечтать. У него в активе есть победа в Кубке Стэнли и девять призов "Морис Ришар Трофи", которые вручаются лучшему снайперу регулярного чемпионата. Сейчас его главной целью в НХЛ является рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру — 894. Перед началом нынешнего первенства на счету россиянина было 730 точных бросков.

Нехитрые математические расчёты показывали — для того чтобы опередить великого канадца, Овечкину нужно в каждом из оставшихся пяти сезонов забрасывать в среднем по 33 шайбы. Далеко не все верили, что это возможно, учитывая солидный по хоккейным меркам возраст, участившиеся травмы и падение результативности. Известный в прошлом канадский игрок Джон Скотт перед стартом регулярного чемпионата даже позволил себе заявить, что Александр уже полностью "сдулся".

Лучший ответ недоброжелателям

Что ж, всем хорошо известно, что скептикам нужно отвечать делами. И Овечкин с первых же матчей разогнался на полную мощь. В шести встречах регулярного чемпионата россиянин набрал 12 очков, забросив семь шайб и сделав пять результативных передач. Для Александра это лучший старт с сезона 2009/2010, когда он в 24-летнем возрасте на аналогичном отрезке тоже записал на свой счёт 12 баллов (пять голов и семь пасов). Отметим, что наш легендарный хоккеист набирал очки во всех шести матчах нынешнего сезона. Более длительная результативная серия на старте была у него только в дебютном сезоне 2005/2006.

Мы уже успели чуть-чуть отвыкнуть от этого, но Овечкин с семью заброшенными шайбами снова возглавил список лучших снайперов НХЛ. Позади остались более молодые Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз"), Кайл Коннор ("Виннипег Джетс"), Тайлер Бертуцци ("Детройт Ред Уингз"), Давид Перрон ("Сент-Луис Блюз"), Анже Копитар ("Лос-Анджелес Кингз") и Элиас Линдхольм ("Калгари Флэймз"). В бомбардирской гонке россиянин с 12 очками поднялся на второе место, уступая только Макдэвиду, у которого 13 баллов. Теперь следить за статистикой НХЛ будет вдвойне приятно.

Последний на данный момент матч регулярного чемпионата — на выезде против "Оттавы Сенаторз" — выдался для Овечкина просто феерическим. Сначала он отличился в концовке второго периода, выведя "Вашингтон" вперёд (5:4), а на 51-й минуте установил окончательный счёт (7:5 в пользу "Кэпиталз").

Первая из двух шайб, заброшенных Овечкиным в ворота шведского голкипера "Оттавы" Филипа Густавссона, получилась неординарной. Хоккеисты канадского клуба заперли гостей в их зоне. Российский защитник "Сенаторз" Никита Зайцев нанёс бросок от синей линии, который заблокировал Овечкин. После этого "Вашингтон" организовал быструю контратаку, в её завершении Александр вышел один на один с вратарём соперника и прокинул шайбу между щитками Густавссона. Комбинация и так вышла на загляденье, но, если учесть, что россиянин в этот момент играл со сломанной клюшкой, получится и вовсе что-то из ряда вон выходящее.

The man is on a mission pic.twitter.com/319p1x6lgs — Washington Capitals (@Capitals) October 26, 2021

— Да, моя клюшка была сломана. У меня в той смене не было шанса её поменять. И в том эпизоде мне просто повезло, — говорит Овечкин.

Вторая шайба стала более привычной для Александра. После передачи Тома Уилсона он подкараулил шайбу рядом со своим любимым левым кругом вбрасывания и хлёстким кистевым броском поразил ворота "Оттавы". Этот гол стал для Овечкина 737-м в карьере. В списке лучших снайперов в истории лиги он по-прежнему занимает пятое место, но до Бретта Халла россиянину осталось всего четыре точных броска. Тройку лидеров составляют Уэйн Гретцки (894 шайбы), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

The pass AND the finish 🤌 pic.twitter.com/yVFpWT4nIv — Washington Capitals (@Capitals) October 26, 2021

Впереди — новые рекорды

Сейчас Овечкин идёт по графику на 96 шайб за сезон. Этого никому не удалось, даже Гретцки (его лучший результат — 92 гола). Маловероятно, что россиянину удастся сохранить такую результативность до конца сезона, хотя в этом случае мы особо расстраиваться не будем. Более реальным выглядит сценарий, при котором Александр по ходу сезона ворвётся в тройку лучших снайперов в истории, обойдя Ягра. Впрочем, некоторые в Америке вовсе не против, чтобы Овечкин к ближайшему Рождеству забросил ещё 157 шайб и стремительно обошёл Гретцки.

— Будет приятно понаблюдать, как Овечкин опередит Гретцки к Рождеству, — шутит известный американский журналист Грег Вышински.

Сам Овечкин не выставляет свои достижения на первый план. Он отмечает хорошую игру своих партнёров по звену Евгения Кузнецова и Тома Уилсона, а также указывает на необходимость для команды набирать очки уже на старте сезона, чтобы занять высокое место в итоговой таблице.

— Посмотрите, в каком ударе Кузнецов в эти дни. Он просто великолепен, и я рад, что у нас в атаке так всё хорошо получается. Да и весь "Вашингтон" катит. Не будем сравнивать с прошлым сезоном, но у нас всё идёт нормально. Очень важно взять хороший старт в чемпионате, набирать очки. Потому что в конце сезона каждое очко будет на вес золота. И сейчас мы постараемся заработать их как можно больше, — благоразумно рассуждает капитан.

Ко всем своим выдающимся достижениям Овечкин в матче с "Оттавой" добавил ещё одно. Россиянин установил новый рекорд НХЛ по числу выездных матчей, в которых он забросил как минимум две шайбы. В его активе таких игр стало 84, что позволило превзойти Гретцки (83). В пятёрку лучших по этому показателю также входят Бретт Халл (72), Фил Эспозито (64) и Марио Лемьё (63).

Отрадно, что Овечкин не только успевает штамповать рекорды, но и зарабатывает себе авторитет среди болельщиков. Так, он отблагодарил болельщицу, преодолевшую около трёх тысяч километров из Квебека до Оттавы, чтобы поддержать любимую команду. Хонли Кортни получила от россиянина игровую клюшку, хотя на размещённом ею на трибунах плакате содержалась лишь просьба сделать селфи.

Сумасшедшая форма, которую набрал Овечкин, радует не только поклонников "Вашингтона", но и болельщиков сборной России. Было бы здорово, чтобы звёздный нападающий сохранил запал до Олимпиады в Пекине. Ведь в феврале нашей команде предстоит непростая борьба с канадцами за золото Игр. Результативность Александра Великого может стать мощным козырем для сборной.

Авторы Роман Фейгин