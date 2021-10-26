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Самоделкина выиграла этап Кубка России по фигурному катанию

14-летняя спортсменка показала лучший результат и в короткой, и в произвольной программах.

26 октября, 14:01
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович

Фигуристка Софья Самоделкина победила в третьем этапе Кубка России в женском одиночном катании. Соревнования проходят в Сочи.

14-летняя ученица Сергея Давыдова, тренирующаяся на катке ЦСКА в Москве, показала лучший результат и в короткой, и в произвольной программах. В сумме она получила от судей 225,95 балла.

Второе место заняла 15-летняя воспитанница академии "Ангелы Плющенко" Софья Муравьёва (214,82). Третьей стала 14-летняя Вероника Яметова (205,03), занимающаяся в Екатеринбурге у Елены Левковец.

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Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова заняла по итогам турнира пятое место. Ученица Алексея Мишина получила в сумме 183,65 балла.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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