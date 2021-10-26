Самоделкина выиграла этап Кубка России по фигурному катанию

Фигуристка Софья Самоделкина победила в третьем этапе Кубка России в женском одиночном катании. Соревнования проходят в Сочи.

14-летняя ученица Сергея Давыдова, тренирующаяся на катке ЦСКА в Москве, показала лучший результат и в короткой, и в произвольной программах. В сумме она получила от судей 225,95 балла.