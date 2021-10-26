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Женская сборная России по футболу выиграла четвёртый матч подряд в квалификации ЧМ-2023

Дубль оформила Анна Кожникова, ещё по голу забили Нелли Коровкина и Алсу Абдуллина.

26 октября, 14:32
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Женская сборная России по футболу разгромила на выезде команду Боснии и Герцеговины в матче отборочного турнира чемпионата мира 2023 года со счётом 4:0. Встреча прошла в Зенице на поле тренировочного центра местной федерации футбола.

Дубль оформила защитница сборной России Анна Кожникова. По голу забили её партнёрши по команде Нелли Коровкина и Алсу Абдуллина.

Россиянки выиграли четвёртый матч подряд в группе Е с общей разницей голов 14:0 и возглавили таблицу, набрав 12 очков. Вторыми идут датчанки, у которых девять баллов.

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Победители девяти отборочных групп напрямую выйдут в финальную стадию чемпионата мира, которая пройдёт в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа 2023 года. Обладатели вторых мест в октябре 2022 года сыграют в стыковых матчах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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