Женская сборная России по футболу выиграла четвёртый матч подряд в квалификации ЧМ-2023
Дубль оформила Анна Кожникова, ещё по голу забили Нелли Коровкина и Алсу Абдуллина.
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Женская сборная России по футболу разгромила на выезде команду Боснии и Герцеговины в матче отборочного турнира чемпионата мира 2023 года со счётом 4:0. Встреча прошла в Зенице на поле тренировочного центра местной федерации футбола.
Дубль оформила защитница сборной России Анна Кожникова. По голу забили её партнёрши по команде Нелли Коровкина и Алсу Абдуллина.
Россиянки выиграли четвёртый матч подряд в группе Е с общей разницей голов 14:0 и возглавили таблицу, набрав 12 очков. Вторыми идут датчанки, у которых девять баллов.
Победители девяти отборочных групп напрямую выйдут в финальную стадию чемпионата мира, которая пройдёт в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа 2023 года. Обладатели вторых мест в октябре 2022 года сыграют в стыковых матчах.
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