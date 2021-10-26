Женская сборная России по футболу выиграла четвёртый матч подряд в квалификации ЧМ-2023

Женская сборная России по футболу разгромила на выезде команду Боснии и Герцеговины в матче отборочного турнира чемпионата мира 2023 года со счётом 4:0. Встреча прошла в Зенице на поле тренировочного центра местной федерации футбола.

Дубль оформила защитница сборной России Анна Кожникова. По голу забили её партнёрши по команде Нелли Коровкина и Алсу Абдуллина.

Россиянки выиграли четвёртый матч подряд в группе Е с общей разницей голов 14:0 и возглавили таблицу, набрав 12 очков. Вторыми идут датчанки, у которых девять баллов.