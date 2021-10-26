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"Я договорился": Василий Уткин прокомментирует матч чемпионата Испании на сервисе Okko

До этого он работал на нескольких матчах сборной, которые показывал портал "Телеспорт".

26 октября, 17:08
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментирует матч чемпионата Испании по футболу, который покажет сервис Okko Sport.

"Я договорился о сотрудничестве с Okko. В ближайшее воскресенье приеду на дерби басков "Реал Сосьедад" — "Атлетик" к Артёму Борисову", — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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Он также подчеркнул, что все заработные деньги перечислит на благотворительность.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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