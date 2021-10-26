"Я договорился": Василий Уткин прокомментирует матч чемпионата Испании на сервисе Okko
До этого он работал на нескольких матчах сборной, которые показывал портал "Телеспорт".
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Журналист и блогер Василий Уткин прокомментирует матч чемпионата Испании по футболу, который покажет сервис Okko Sport.
"Я договорился о сотрудничестве с Okko. В ближайшее воскресенье приеду на дерби басков "Реал Сосьедад" — "Атлетик" к Артёму Борисову", — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Он также подчеркнул, что все заработные деньги перечислит на благотворительность.
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