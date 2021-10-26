Журналист и блогер Василий Уткин прокомментирует матч чемпионата Испании по футболу, который покажет сервис Okko Sport.

"Я договорился о сотрудничестве с Okko. В ближайшее воскресенье приеду на дерби басков "Реал Сосьедад" — "Атлетик" к Артёму Борисову", — написал Уткин в своём телеграм-канале.