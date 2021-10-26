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Более 13 тысяч человек смогут посетить матч "Спартак" – "Ростов" в ближайшие выходные

Напомним, с 28 октября в столице вводится режим нерабочих дней из-за непростой ситуации с коронавирусом.

26 октября, 16:03

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Более 13 тысяч человек смогут посетить домашний матч "Спартака" против "Ростова" в рамках 13-го тура РПЛ. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".

Как пишет издание, это ровно столько же, сколько можно было пустить во время последних игр против "Лестера" и "Динамо". При этом красно-белые уже направили запрос в Роспотребнадзор с просьбой сохранить такую же посещаемость на ноябрьские игры.

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Ранее Лайф сообщал, что в последнем матче "Спартак" на выезде крупно уступил "Зениту" — со счётом 1:7.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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