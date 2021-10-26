Более 13 тысяч человек смогут посетить матч "Спартак" – "Ростов" в ближайшие выходные

Более 13 тысяч человек смогут посетить домашний матч "Спартака" против "Ростова" в рамках 13-го тура РПЛ. Об этом сообщает "Спорт-экспресс" .

Как пишет издание, это ровно столько же, сколько можно было пустить во время последних игр против "Лестера" и "Динамо". При этом красно-белые уже направили запрос в Роспотребнадзор с просьбой сохранить такую же посещаемость на ноябрьские игры.