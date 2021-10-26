Более 13 тысяч человек смогут посетить матч "Спартак" – "Ростов" в ближайшие выходные
Напомним, с 28 октября в столице вводится режим нерабочих дней из-за непростой ситуации с коронавирусом.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Более 13 тысяч человек смогут посетить домашний матч "Спартака" против "Ростова" в рамках 13-го тура РПЛ. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".
Как пишет издание, это ровно столько же, сколько можно было пустить во время последних игр против "Лестера" и "Динамо". При этом красно-белые уже направили запрос в Роспотребнадзор с просьбой сохранить такую же посещаемость на ноябрьские игры.
Ранее Лайф сообщал, что в последнем матче "Спартак" на выезде крупно уступил "Зениту" — со счётом 1:7.
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