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"Я вас люблю!": Наталия Орейро записала трогательное видео с благодарностью за гражданство РФ

Она отметила, что её отношения с россиянами основаны на более чем двадцатилетней любви.

26 октября, 18:42

Кадр из видео © ВКонтакте / Наталия Орейро | Natalia Oreiro

Видео © ВКонтакте / Наталия Орейро | Natalia Oreiro

Актриса, звезда сериала "Дикий ангел", певица Наталия Орейро поблагодарила за предоставление ей и её сыну российского гражданства. В трогательном видеообращении на своей странице во "ВКонтакте" она призналась россиянам в любви по традиции на русском языке.

"Я хочу поблагодарить Россию и всех её граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет ещё крепче. Большое спасибо! Я вас люблю!" — обратилась она к россиянам.

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Лайф ранее сообщал, что Путин присвоил российское гражданство звезде "Дикого ангела" Орейро и её сыну. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

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Майданов — о гражданстве для Наталии Орейро: Россия — гостеприимная страна

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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