Актриса, звезда сериала "Дикий ангел", певица Наталия Орейро поблагодарила за предоставление ей и её сыну российского гражданства. В трогательном видеообращении на своей странице во "ВКонтакте" она призналась россиянам в любви по традиции на русском языке.

"Я хочу поблагодарить Россию и всех её граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет ещё крепче. Большое спасибо! Я вас люблю!" — обратилась она к россиянам.