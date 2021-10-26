Вечный огонь потушили в ещё одном молдавском городе

Мэр молдавского Кагула Николай Дандеш распорядился потушить Вечный огонь на братской могиле советских солдат в городе для экономии газа. Об этом сообщил председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Жители республики выразили недовольство в комментариях под фотографиями Вечного огня и порассуждали о причинах таких действий властей. По их мнению, правящая президентская партия "Действие и солидарность" под предлогом энергетических проблем стирает историю и память солдат, отдавших жизнь за свободу и освобождение страны от фашизма.

"Эти фашисты с верхушки власти добрались и до нашего города. Сегодня был перекрыт поток газа к Вечному огню! Пэдээсовцы, кроме Антонеску (румынский маршал-кондукэтор, воевавший на стороне фашистской Германии), больше никого не признают", — написал в соцсетях один из пользователей.

Другие горожане также отметили, что, борясь с прошлым, нынешнее руководство страны посягает на важные элементы духовной ценности молдавского народа. С ними согласились политики.