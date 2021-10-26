Парень с кличем "Слава Украине" напал на пенсионера за худи с надписью "СССР"
Молодой человек показал в камеру перцовый баллончик, а затем окликнул идущего впереди пожилого мужчину.
Кадр из видео © VK / "Сплетник Донецка"
На пенсионера из Харькова напали на улице из-за того, что он прогуливался по улице в спортивном худи с надписью "СССР" на спине. Неизвестный молодой человек при этом кричал "Слава Украине".
"Мужчина, можно вас на секунду, пожалуйста? Слава Украине!" — произнёс он и распылил в лицо пенсионеру перцовый баллончик.
При этом хулиган снимал свой "геройский" поступок. Сначала он показал в фронт-камеру перцовый аэрозоль, а потом окликнул пожилого мужчину. Интересно, что к пенсионеру радикал обратился на русском языке.
Ранее Лайф рассказывал, что депутат Рады надел шапку-ушанку с советской звездой и призвал арестовать его. Таким образом он отреагировал на возбуждение уголовного дела против жителя Киева за ношение головного убора с символикой СССР.
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