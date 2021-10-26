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Парень с кличем "Слава Украине" напал на пенсионера за худи с надписью "СССР"

Молодой человек показал в камеру перцовый баллончик, а затем окликнул идущего впереди пожилого мужчину.

26 октября, 17:54
<p>Кадр из видео © VK / "<a href="https://vk.com/spletnik_donetska" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сплетник Донецка</a>"</p>

Кадр из видео © VK / "Сплетник Донецка"

На пенсионера из Харькова напали на улице из-за того, что он прогуливался по улице в спортивном худи с надписью "СССР" на спине. Неизвестный молодой человек при этом кричал "Слава Украине".

"Мужчина, можно вас на секунду, пожалуйста? Слава Украине!" — произнёс он и распылил в лицо пенсионеру перцовый баллончик.

При этом хулиган снимал свой "геройский" поступок. Сначала он показал в фронт-камеру перцовый аэрозоль, а потом окликнул пожилого мужчину. Интересно, что к пенсионеру радикал обратился на русском языке.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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