Парень с кличем "Слава Украине" напал на пенсионера за худи с надписью "СССР"

На пенсионера из Харькова напали на улице из-за того, что он прогуливался по улице в спортивном худи с надписью "СССР" на спине. Неизвестный молодой человек при этом кричал "Слава Украине".

"Мужчина, можно вас на секунду, пожалуйста? Слава Украине!" — произнёс он и распылил в лицо пенсионеру перцовый баллончик.