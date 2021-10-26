Молдавия закупит один миллион кубометров газа у Нидерландов

Молдавия закупит один миллион кубометров газа у голландской компании Vitol, которая выиграла тендер на поставку топлива. Об этом сообщило Агентство публичной собственности правительства республики.

"Голландская компания Vitol, входящая в тройку крупнейших перевозчиков нефтепродуктов в мире, выиграла тендер, объявленный Energocom. Это означает, что, согласно контракту, завтра она поставит в Республику Молдова 1 млн куб. м природного газа", — говорится в сообщении ведомства в "Фейсбуке".

Согласно условиям тендера, топливо может быть поставлено в Молдавию через украинский пункт пропуска Алексеевка и румынский Тодирешть. Стоимость контракта на покупку газа не разглашается, но приобретаемые объёмы пойдут на балансировку давления в газотранспортной сети республики.