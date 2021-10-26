НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Молдавия закупит один миллион кубометров газа у Нидерландов

Топливо может быть поставлено в страну через украинский пункт пропуска Алексеевка и румынский Тодирешть.

26 октября, 17:28
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Молдавия закупит один миллион кубометров газа у голландской компании Vitol, которая выиграла тендер на поставку топлива. Об этом сообщило Агентство публичной собственности правительства республики.

"Голландская компания Vitol, входящая в тройку крупнейших перевозчиков нефтепродуктов в мире, выиграла тендер, объявленный Energocom. Это означает, что, согласно контракту, завтра она поставит в Республику Молдова 1 млн куб. м природного газа", — говорится в сообщении ведомства в "Фейсбуке".

Согласно условиям тендера, топливо может быть поставлено в Молдавию через украинский пункт пропуска Алексеевка и румынский Тодирешть. Стоимость контракта на покупку газа не разглашается, но приобретаемые объёмы пойдут на балансировку давления в газотранспортной сети республики.

Политолог объяснил решение Молдавии покупать газ у Польши

Политолог объяснил решение Молдавии покупать газ у Польши

Ранее Лайф сообщал, что Молдавия впервые закупила газ не у России. Однако это не означает завершения переговоров с "Газпромом" по новому контракту, они продолжаются, заверили в правительстве страны.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1