Музей Победы пригласил Моргенштерна на школьную экскурсию о Второй мировой войне
Директор учреждения надеется, что после этого мнение музыканта "о ненужности празднования Дня Победы" сильно изменится.
Фото © Instagram / morgen_shtern
Директор Музея Победы и заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник пригласил рэпера Алишера Моргенштерна в музей на обзорную экскурсию о главных событиях времён Второй мировой и о её героях.
"В нашем музее подобные экскурсионные программы регулярно проходят для школьников. Сочетание исторически верных декораций, подлинных реликвий, мультимедийных технологий позволяет погрузиться в события тех лет, по-настоящему прочувствовать их", — заявил Александр Школьник.
Он выразил надежду, что мнение рэпера "о ненужности празднования Дня Победы после этого сильно изменится", и добавил, что "без знания прошлого нет и будущего".
Напомним, Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы. По словам исполнителя, "за 70 с лишним лет" у страны, видимо, не случилось других успехов, которыми можно было бы гордиться. После этого в Госдуме призвали изучить внимательно слова музыканта, а общественники заявили о намерении попросить Генпрокуратуру РФ привлечь Моргенштерна к ответственности. Позже рэпер принёс извинения и объяснил, что его высказывание поняли неправильно, вырвав из контекста.
Комментариев: 0