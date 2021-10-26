Музей Победы пригласил Моргенштерна на школьную экскурсию о Второй мировой войне

Директор Музея Победы и заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник пригласил рэпера Алишера Моргенштерна в музей на обзорную экскурсию о главных событиях времён Второй мировой и о её героях.

"В нашем музее подобные экскурсионные программы регулярно проходят для школьников. Сочетание исторически верных декораций, подлинных реликвий, мультимедийных технологий позволяет погрузиться в события тех лет, по-настоящему прочувствовать их", — заявил Александр Школьник.