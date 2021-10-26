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Музей Победы пригласил Моргенштерна на школьную экскурсию о Второй мировой войне

Директор учреждения надеется, что после этого мнение музыканта "о ненужности празднования Дня Победы" сильно изменится.

26 октября, 17:12
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/morgen_shtern/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morgen_shtern</a></p>

Фото © Instagram / morgen_shtern

Директор Музея Победы и заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник пригласил рэпера Алишера Моргенштерна в музей на обзорную экскурсию о главных событиях времён Второй мировой и о её героях.

"В нашем музее подобные экскурсионные программы регулярно проходят для школьников. Сочетание исторически верных декораций, подлинных реликвий, мультимедийных технологий позволяет погрузиться в события тех лет, по-настоящему прочувствовать их", — заявил Александр Школьник.

Он выразил надежду, что мнение рэпера "о ненужности празднования Дня Победы после этого сильно изменится", и добавил, что "без знания прошлого нет и будущего".

Бастрыкин поручил проверить слова Моргенштерна про День Победы

Бастрыкин поручил проверить слова Моргенштерна про День Победы

Напомним, Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы. По словам исполнителя, "за 70 с лишним лет" у страны, видимо, не случилось других успехов, которыми можно было бы гордиться. После этого в Госдуме призвали изучить внимательно слова музыканта, а общественники заявили о намерении попросить Генпрокуратуру РФ привлечь Моргенштерна к ответственности. Позже рэпер принёс извинения и объяснил, что его высказывание поняли неправильно, вырвав из контекста.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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