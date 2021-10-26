В Коми на время "антиковидных каникул" приостановят работу ресторанов
Данные ограничения коснутся также ряда торговых точек, кроме аптек и продуктовых магазинов.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Власти Коми приняли решение приостановить доступ посетителей в рестораны и другие объекты общепита с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
"В течение установленных президентом РФ нерабочих дней [с 30 октября по 7 ноября 2021 года] приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения [и помещения в них], на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания", — сказано в сообщении.
Данные антиковидные меры коснутся и некоторых объектов розничной торговли. Исключение сделано только для аптек, продовольственных магазинов, точек продажи товаров первой необходимости, а также торговых точек с возможностью дистанционного обслуживания.
А ещё Лайф рассказывал, что с 30 октября QR-коды станут обязательными в торговых центрах и ресторанах Свердловской области. Также QR-коды введут с 30 октября вместо 8 ноября в Новосибирской области. А ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что продлевать систему антиковидных QR-кодов в России нужно до тех пор, пока охват вакцинацией не достигнет 80%. Он добавил, что эффективность таких ограничительных мер доказана.
Комментариев: 0