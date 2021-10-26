В Коми на время "антиковидных каникул" приостановят работу ресторанов

Власти Коми приняли решение приостановить доступ посетителей в рестораны и другие объекты общепита с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

"В течение установленных президентом РФ нерабочих дней [с 30 октября по 7 ноября 2021 года] приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения [и помещения в них], на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания", — сказано в сообщении.