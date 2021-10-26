Вирусолог предупредил россиян о необратимых последствиях растущей заболеваемости ковидом

Ограничение перемещений россиян поможет преодолеть пик заболеваемости ковидом, снизить количество заражённых, уменьшить нагрузку на врачей, однако пандемию это не остановит, считает врач-иммунолог и вирусолог Владислав Жемчугов. По его мнению, победить инфекцию удастся только тогда, когда все жители страны переболеют коронавирусом либо вакцинируются.

"Надо вакцинироваться, иначе придётся делать новую вакцину и всё запускать по новой. Если вирус мутирует до такой степени, что вакцины перестанут совсем защищать. И пока она нас защищает — то надо вакцинироваться", — сказал он в беседе с Лайфом.