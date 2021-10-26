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Вирусолог предупредил россиян о необратимых последствиях растущей заболеваемости ковидом

По оценке собеседника Лайфа, существует опасность появления таких мутаций, против которых будут бессильны все вакцины.

26 октября, 16:27
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Ограничение перемещений россиян поможет преодолеть пик заболеваемости ковидом, снизить количество заражённых, уменьшить нагрузку на врачей, однако пандемию это не остановит, считает врач-иммунолог и вирусолог Владислав Жемчугов. По его мнению, победить инфекцию удастся только тогда, когда все жители страны переболеют коронавирусом либо вакцинируются.

"Надо вакцинироваться, иначе придётся делать новую вакцину и всё запускать по новой. Если вирус мутирует до такой степени, что вакцины перестанут совсем защищать. И пока она нас защищает — то надо вакцинироваться", — сказал он в беседе с Лайфом.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 32 регионах заболеваемость ковидом растёт быстрее, чем в России в целом. При этом только в двух субъектах не фиксируют динамики — это Башкирия и Чукотка.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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