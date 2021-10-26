Депздрав раскрыл, когда в Москве ожидается пик заболеваемости коронавирусом
В столице наблюдается существенный рост госпитализаций пациентов с ковидом. Количество заболевших выросло на 14%, пациентов в стационаре — на 10%.
Фото © Агентство "Москва" / Пресс-служба мэра и правительства столицы / Владимир Новиков
Пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией ожидается в Москве к концу текущей недели. Такие сроки озвучила во вторник замглавы столичного Департамента здравоохранения Елена Хавкина на заседании сети Всемирной организации здравоохранения "Регионы за здоровье".
"Москва сегодня, как и весь мир, переживает новую, четвёртую волну, к сожалению, мы ожидаем, что к концу, наверное, этой недели у нас будет достаточно высокий пик заболеваемости", — приводит её слова РИА "Новости".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о росте госпитализаций пациентов с ковидом в Москве. По его словам, количество заболевших выросло на 14%, число госпитализаций — на 10%. Рост серьёзный, но эти показатели ниже, чем за прошлый период.
Напомним, что за сутки в России от коронавируса умерло 1106 пациентов — это новый максимум с начала пандемии. За весь период в нашей стране зафиксировано 232 775 летальных исходов.
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