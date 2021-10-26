Захарова призвала Францию и ФРГ оценить угрозы Киева о ракетном ударе по Москве

Берлину и Парижу необходимо дать оценку исходящим из Киева угрозам о ракетном ударе по России и влиянию подобной риторики на процесс переговоров в "нормандском формате". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Призываем власти Германии и Франции, ратующие за проведение новых встреч "нормандского формата", оценить, насколько прямые угрозы украинских политиков в адрес России способствуют прогрессу на переговорах, а граждан Украины — задуматься о том, куда могут завести агрессивные милитаристские заявления киевских политиков", — говорится в её заявлении, распространённом дипведомством.

Она отметила, что подобные высказывания из Киева с угрозами нанесения ракетного удара по России и начала полномасштабных боевых действий "не могут не вызывать беспокойства". Хотя, по её словам, есть сомнения, что украинские политики осмелятся повторить такие высказывания на площадках ООН или ОБСЕ, которые призваны защищать принципы неприменения силы и угрозы силой в международных отношениях.

Захарова добавила, что нагнетание антироссийской истерии выгодно членам НАТО, которые ведут активное военное освоение Украины. По различным оценкам, на территории этой страны уже насчитывается порядка десяти мест дислокации натовских военнослужащих, заявила она. В Очакове и Ильичёвске строятся два военных центра, которые смогут принимать стратегические бомбардировщики стран альянса.

"Таким образом, осуществляется последовательная милитаризация Украины и продвижение военной инфраструктуры альянса к российским границам, что не способствует ни стабильности на Украине, ни мирному урегулированию конфликта в Донбассе. В этой связи вызывает вопросы поведение наших партнёров по "нормандскому формату" — Берлина и Парижа", — заключила Захарова.