В Киеве пригрозили Москве "асимметричным" ответом в случае прекращения поставок газа
Там подчеркнули, что подобные действия разрушили бы "остатки репутации РФ как поставщика энергоносителей".
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Киев намерен принять ряд ответных мер в случае, если Москва полностью "перекроет поставки газа" на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.
"Россия пока не перекрывала поставки газа на Украину. В случае если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов", — написал Кулеба в "Твиттере".
Напомним, 27 сентября Будапешт и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины, что вызвало недовольство Киева. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года. Глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе. Позже, 12 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для его страны важно сохранить транзит газа, отметив, что никто не хочет "терять по два миллиарда долларов". При этом президент РФ Владимир Путин призвал не ставить Украину в трудное положение из-за транзита газа в Европу. Он также подчеркнул, что "Газпром" в 2021 году увеличил прокачку топлива через Незалежную на 8%.
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