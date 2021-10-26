В Киеве пригрозили Москве "асимметричным" ответом в случае прекращения поставок газа

Киев намерен принять ряд ответных мер в случае, если Москва полностью "перекроет поставки газа" на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Россия пока не перекрывала поставки газа на Украину. В случае если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов", — написал Кулеба в "Твиттере".