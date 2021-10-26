Лайф узнал причину, по которой мать увела дочь в лес под Владимиром

Жительница Владимирской области, которая увела в лес десятилетнюю дочку, находилась в состоянии обострения шизофренической болезни, поэтому вряд ли контролировала свои действия. Об этом Лайфу сообщил источник.

Он также рассказал, что девочка учится в четвёртом классе, жила вдвоём с матерью и ранее сама из дома никогда не уходила.