Лайф узнал причину, по которой мать увела дочь в лес под Владимиром
Спасённая девочка учится в четвёртом классе, жила вдвоём с мамой и ранее сама из дома никогда не уходила.
Жительница Владимирской области, которая увела в лес десятилетнюю дочку, находилась в состоянии обострения шизофренической болезни, поэтому вряд ли контролировала свои действия. Об этом Лайфу сообщил источник.
Он также рассказал, что девочка учится в четвёртом классе, жила вдвоём с матерью и ранее сама из дома никогда не уходила.
Напомним, ранее в лесном массиве недалеко от деревни Бабино Гусь-Хрустального района обнаружили десятилетнюю девочку. Рядом с ней было тело матери с признаками переохлаждения. Ребёнку оказали необходимую медицинскую помощь и направили в детскую городскую больницу.
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