НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лайф узнал причину, по которой мать увела дочь в лес под Владимиром

Спасённая девочка учится в четвёртом классе, жила вдвоём с мамой и ранее сама из дома никогда не уходила.

26 октября, 15:05
<p>Фото © <a href="https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1623499/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Владимирской области</a></p>

Фото © СУ СК России по Владимирской области

Жительница Владимирской области, которая увела в лес десятилетнюю дочку, находилась в состоянии обострения шизофренической болезни, поэтому вряд ли контролировала свои действия. Об этом Лайфу сообщил источник.

Он также рассказал, что девочка учится в четвёртом классе, жила вдвоём с матерью и ранее сама из дома никогда не уходила.

В Братске задержали мать, которая заперла детей в захламлённой квартире и ушла в загул

В Братске задержали мать, которая заперла детей в захламлённой квартире и ушла в загул

Напомним, ранее в лесном массиве недалеко от деревни Бабино Гусь-Хрустального района обнаружили десятилетнюю девочку. Рядом с ней было тело матери с признаками переохлаждения. Ребёнку оказали необходимую медицинскую помощь и направили в детскую городскую больницу.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1