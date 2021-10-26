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В лесу под Владимиром нашли 10-летнюю девочку рядом с телом матери

Следователи выясняют обстоятельства случившегося, однако уточняется, что у женщины были замечены признаки переохлаждения.

26 октября, 13:36

В лесу под Владимиром нашли 10-летнюю девочку рядом с телом матери. Видео © СУ СК России по Владимирской области

В лесном массиве во Владимирской области обнаружили десятилетнюю девочку. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, школьница находилась рядом с телом своей матери. Погибшей было 36 лет.

"Около шести часов утра 25 октября 2021 года девочка была найдена недалеко от деревни Бабино Гусь-Хрустального района, рядом с ребёнком обнаружено тело матери с признаками переохлаждения", — говорится в сообщении СУ СКР.

Накануне трагедии в полицию поступило сообщение о том, что женщина по неизвестным причинам увела в лес десятилетнюю дочь. На их поиски выехала следственно-оперативная группа, а позже присоединились сотрудники МЧС и волонтёры, которые поднимали в воздух квадрокоптеры и даже вертолёт. Также в поисках участвовали специально обученные собаки.

Ребёнку оказали необходимую медицинскую помощь и направили в детскую городскую больницу Гусь-Хрустального. В рамках расследования правоохранители намерены изучить работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отношении семьи.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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