СК показал видео следственного эксперимента с убийцей школьницы в Вологде
Ульяне Ланской предъявили обвинение. По решению суда ранее она была арестована на два месяца.
Кадр из видео © СК РФ
40-летней Ульяне Ланской, арестованной по подозрению в убийстве девятилетней девочки, предъявлено обвинение. Кроме того, с женщиной провели следственный эксперимент на месте расправы. Его кадры публикует СК РФ.
"Сотрудниками первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России подозреваемой предъявлено обвинение в совершении убийства, то есть умышленного причинения смерти малолетнему", — говорится в сообщении СКР.
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Как сообщал Лайф, девятилетняя девочка пропала 16 октября — вышла утром из дома и не вернулась, однако мать забила тревогу только на следующий день. Следователи проверяли все версии, опрашивали жителей города, родственников, знакомых и педагогов. 18 октября стало известно о гибели ребёнка. Тело обнаружили в квартире страдающей шизофренией Ульяны Ланской, которая успела уехать в Карелию. Там её и задержали. Убийца заманила жертву домой сладостями. При этом сама Ланская открестилась от расправы. Родные дети у Ульяны тоже есть, но несколько лет назад её лишили родительских прав.
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