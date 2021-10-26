В ДНР обвинили украинских военных в попытке взять под контроль посёлок в Донбассе

Украинские силовики предприняли попытку занять посёлок Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщила полпред самопровозглашённой Донецкой Народной Республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Вчера украинская сторона осуществила ещё один вопиющий акт агрессии: вооружёнными формированиями Украины была предпринята попытка занять находящийся на линии соприкосновения сторон населённый пункт Старомарьевка в Тельмановском районе", — приводит её слова пресс-служба МИД ДНР.

Никонорова напомнила, что действия украинской стороны в корне противоречат не только документам Минского пакета, но и ряду актов международного права. В частности, по её словам, действия ВСУ являются грубым нарушением Киевом пункта "а" согласованных и подписанных ДНР и Украиной 22 июля 2020 года Мер по усилению режима прекращения огня, который предусматривает запрет любых наступательных действий.