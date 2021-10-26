На борту спасённого российскими морпехами судна были 20 украинцев
Во время захвата пиратами экипаж судна "Люция" прятался в машинном отделении.
Кадр из видео © Минобороны России
На борту панамского контейнеровоза, который освободили российские морские пехотинцы в Гвинейском заливе, находились 20 граждан Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В команде судна были 22 человека: один россиянин, один румын и 20 украинцев. Все <...> живые и здоровые, [были] укрыты в [изолированном] помещении", — отметили в ведомстве.
Во время захвата пиратами экипаж судна "Люция" прятался в машинном отделении. На помощь им вышел российский БПК "Вице-адмирал Кулаков". Освобождала экипаж группа антитеррора и морские пехотинцы, которые высадились на борт судна с вертолёта Ка-27ПС.
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