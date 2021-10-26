На борту спасённого российскими морпехами судна были 20 украинцев

На борту панамского контейнеровоза, который освободили российские морские пехотинцы в Гвинейском заливе, находились 20 граждан Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В команде судна были 22 человека: один россиянин, один румын и 20 украинцев. Все <...> живые и здоровые, [были] укрыты в [изолированном] помещении", — отметили в ведомстве.