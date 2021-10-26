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На борту спасённого российскими морпехами судна были 20 украинцев

Во время захвата пиратами экипаж судна "Люция" прятался в машинном отделении.

26 октября, 14:45
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<p>Кадр из видео © Минобороны России</p>

Кадр из видео © Минобороны России

На борту панамского контейнеровоза, который освободили российские морские пехотинцы в Гвинейском заливе, находились 20 граждан Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В команде судна были 22 человека: один россиянин, один румын и 20 украинцев. Все <...> живые и здоровые, [были] укрыты в [изолированном] помещении", — отметили в ведомстве.

Появилось видео спецоперации российских морпехов по освобождению панамского судна

Появилось видео спецоперации российских морпехов по освобождению панамского судна

Во время захвата пиратами экипаж судна "Люция" прятался в машинном отделении. На помощь им вышел российский БПК "Вице-адмирал Кулаков". Освобождала экипаж группа антитеррора и морские пехотинцы, которые высадились на борт судна с вертолёта Ка-27ПС.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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