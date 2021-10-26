Глава МИД Украины счёл решение по "скифскому золоту" победой над "российскими манипуляциями"
По словам Дмитрия Кулебы, для Киева это не просто музейные экспонаты, а "символ украинской тысячелетней истории".
Фото © Facebook / Dmytro Kuleba
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вслед за Владимиром Зеленским поприветствовал решение суда Амстердама, который постановил отдать "скифское золото" Незалежной. По словам дипломата, Украина вернёт себе не просто музейные экспонаты, а "часть национального кода" и реликвию, символизирующую "тысячелетнюю украинскую историю".
"Все российские фейки и манипуляции потерпели фиаско", — приводит слова Кулебы издание "Главред".
Напомним, что разбирательство о судьбе нескольких сотен экспонатов было инициировано в ноябре 2014 года. Около двух тысяч артефактов из музеев Крыма были отправлены в Нидерланды на выставку "Крым: золото и секреты Чёрного моря" в голландском Музее Алларда Пирсона. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате "скифское золото" оставалось в запасниках голландского музея до решения суда.
Ранее во вторник суд Амстердама постановил отдать "скифское золото" Украине. В Крыму назвали это решение политизированным. Местные власти опасаются, что теперь Киев будет использовать историческую реликвию для манипуляций и выставлять решение суда в качестве своей убедительной победы, оспаривая статус Крыма.
Комментариев: 1
Для равновесия интересов, Зеленского ОБЯЗАТЬ: в случае получения вклада, хохляндия БЕСПЛАТНО перекачивает Российский газ столько лет, сколько лет Скифсому золоту. И мы сочтемся - вам клад, нам бесплатная перекачка.