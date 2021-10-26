Глава МИД Украины счёл решение по "скифскому золоту" победой над "российскими манипуляциями"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вслед за Владимиром Зеленским поприветствовал решение суда Амстердама, который постановил отдать "скифское золото" Незалежной. По словам дипломата, Украина вернёт себе не просто музейные экспонаты, а "часть национального кода" и реликвию, символизирующую "тысячелетнюю украинскую историю".

Напомним, что разбирательство о судьбе нескольких сотен экспонатов было инициировано в ноябре 2014 года. Около двух тысяч артефактов из музеев Крыма были отправлены в Нидерланды на выставку "Крым: золото и секреты Чёрного моря" в голландском Музее Алларда Пирсона. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате "скифское золото" оставалось в запасниках голландского музея до решения суда.