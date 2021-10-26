Стали известны две версии убийства бывшего замглавы управления МВД в Новой Москве

Следственные действия ведутся на месте, где нашли тело замглавы управления МВД. Видео © SHOT

Участок в Новой Москве, где был убит бывший замначальника управления экономической безопасности МВД Алексей Новосельцев, сняли с высоты птичьего полёта. Имение 74-летнего полковника полиции расположено в садовом товариществе "Родник-1".

На опубликованных телеграм-каналом SHOT кадрах с коптера виден просторный участок с большим двухэтажным домом, несколькими пристройками и гаражом. Сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов. У Новосельцева зафиксировано два ножевых ранения в грудь, а также резаная рана горла и гематомы на голове. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Правоохранители рассматривают две версии расправы: месть за профессиональную деятельность и ограбление.