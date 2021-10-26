Стали известны две версии убийства бывшего замглавы управления МВД в Новой Москве
У Новосельцева зафиксированы два ножевых ранения в грудь, а также резаная рана горла и гематомы на голове.
Кадр из видео © SHOT
Следственные действия ведутся на месте, где нашли тело замглавы управления МВД. Видео © SHOT
Участок в Новой Москве, где был убит бывший замначальника управления экономической безопасности МВД Алексей Новосельцев, сняли с высоты птичьего полёта. Имение 74-летнего полковника полиции расположено в садовом товариществе "Родник-1".
На опубликованных телеграм-каналом SHOT кадрах с коптера виден просторный участок с большим двухэтажным домом, несколькими пристройками и гаражом. Сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов. У Новосельцева зафиксировано два ножевых ранения в грудь, а также резаная рана горла и гематомы на голове. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Правоохранители рассматривают две версии расправы: месть за профессиональную деятельность и ограбление.
Как уже сообщал Лайф, бывший замначальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД Андрей Новосельцев был найден мёртвым в бане. Полковник считался одним из лучших специалистов по экономическим преступлениям. Он возглавлял оперативную группу, которая расследовала заказное убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, в которого 18 октября 2002 года киллер выстрелил на Новом Арбате в Москве. Тогда убийц удалось найти и посадить.
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