НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Режиссёр "Аритмии" Борис Хлебников госпитализирован с ковидом

Кинодеятель жаловался на симптомы заболевания и сдал ПЦР-тест, который оказался положительным.

26 октября, 14:21
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Режиссёр Борис Хлебников, снявший фильм "Аритмия", попал в больницу с коронавирусом. По данным Mash, кинодеятель пожаловался на слабость и сильный кашель, ПЦР-тест оказался положительным.

Сейчас состояние Хлебникова оценивают как среднетяжёлое.

"Разозлили человекообразные": Гузеева вернулась в строй после CoViD, разнеся хейтеров так, что им осталось лишь испуганно молчать

"Разозлили человекообразные": Гузеева вернулась в строй после CoViD, разнеся хейтеров так, что им осталось лишь испуганно молчать

Борис Хлебников — российский режиссёр и сценарист. Во время обучения во ВГИКе совместно с Алексеем Попогребским он создал свой первый фильм — 21-минутный документальный проект "Мимоход". А первую полнометражную ленту Хлебников снял пять лет спустя, в 2003 году, и по сей день она считается одной из лучших его работ — это драма "Коктебель". Также режиссёр известен картинами "Аритмия", "Свободное плавание", "Долгая счастливая жизнь", сериалами "Обычная женщина" и "Шторм". О творческом пути и личной жизни Бориса Хлебникова читайте на uznayvse.ru.

В больнице с ковидом по-прежнему остаётся известный актёр Валерий Гаркалин, в его состоянии нет изменений. Артиста доставили 2 октября в больницу с коронавирусом. Сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких, но 6 октября артиста перевели в реанимацию. 9 октября его подключили к аппарату ЭКМО, а через три дня состояние артиста начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, после чего СМИ сообщили о сепсисе у госпитализированного.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1