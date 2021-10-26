Режиссёр "Аритмии" Борис Хлебников госпитализирован с ковидом

Борис Хлебников — российский режиссёр и сценарист. Во время обучения во ВГИКе совместно с Алексеем Попогребским он создал свой первый фильм — 21-минутный документальный проект "Мимоход". А первую полнометражную ленту Хлебников снял пять лет спустя, в 2003 году, и по сей день она считается одной из лучших его работ — это драма "Коктебель". Также режиссёр известен картинами "Аритмия", "Свободное плавание", "Долгая счастливая жизнь", сериалами "Обычная женщина" и "Шторм". О творческом пути и личной жизни Бориса Хлебникова читайте на uznayvse.ru.