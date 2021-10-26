Режиссёр "Аритмии" Борис Хлебников госпитализирован с ковидом
Кинодеятель жаловался на симптомы заболевания и сдал ПЦР-тест, который оказался положительным.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Режиссёр Борис Хлебников, снявший фильм "Аритмия", попал в больницу с коронавирусом. По данным Mash, кинодеятель пожаловался на слабость и сильный кашель, ПЦР-тест оказался положительным.
Сейчас состояние Хлебникова оценивают как среднетяжёлое.
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Борис Хлебников — российский режиссёр и сценарист. Во время обучения во ВГИКе совместно с Алексеем Попогребским он создал свой первый фильм — 21-минутный документальный проект "Мимоход". А первую полнометражную ленту Хлебников снял пять лет спустя, в 2003 году, и по сей день она считается одной из лучших его работ — это драма "Коктебель". Также режиссёр известен картинами "Аритмия", "Свободное плавание", "Долгая счастливая жизнь", сериалами "Обычная женщина" и "Шторм". О творческом пути и личной жизни Бориса Хлебникова читайте на uznayvse.ru.
В больнице с ковидом по-прежнему остаётся известный актёр Валерий Гаркалин, в его состоянии нет изменений. Артиста доставили 2 октября в больницу с коронавирусом. Сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких, но 6 октября артиста перевели в реанимацию. 9 октября его подключили к аппарату ЭКМО, а через три дня состояние артиста начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, после чего СМИ сообщили о сепсисе у госпитализированного.
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