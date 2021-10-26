"Разозлили человекообразные": Гузеева вернулась в строй после CoViD, разнеся хейтеров так, что им осталось лишь испуганно молчать
В сторону телеведущей в последнее время льются потоки критики, однако она это терпеть не намерена.
Популярная 62-летняя телеведущая Лариса Гузеева до сих пор приходит в себя после тяжёлой формы коронавируса — поражение лёгких артистки достигало 65%. Сейчас она находится дома, но в соцсетях её встретили без особого восторга. В сторону Гузеевой, как и переболевших короной певицы Надежды Бабкиной и историка моды Александра Васильева, полилось негодование.
Звёзд обвиняли в злоупотреблении положением и трате государственных денег на пластические операции, ради которых они якобы и сказываются больными. Откуда такие дикие мысли возникли в головах пользователей Сети, телеведущая не знает, но в своём инстаграме она решила раз и навсегда ответить хейтерам. Она опубликовала фото гнилых яблок и такое яростное обращение, что проняло всех.
Столько злобы и ненависти к переболевшим и выжившим от ковида я не встречала, и нормальный человек это понять не может. Особая ненависть и злоба к людям публичным, в частности к моим коллегам Наде Бабкиной, Александру Васильеву, ну и как без меня… Людоеды, остановитесь, мы не делаем за счёт государства пластические операции, притворяясь больными, мы не получаем денег за то, что лежим в больнице, и я не собираюсь никого агитировать прививаться. Это не моя миссия. Очень меня человекообразные разозлили. И да, когда вам или тем, кого вы любите больше всех, прилетает страшная обратка, не задавайте себе вопрос: "За что?" Вот за это всё. Людоеды
Лариса Гузеева почти месяц пролежала в Коммунарке с тяжёлой формой коронавируса, после чего она по-новому взглянула на жизнь. Она была возмущена теми, кто не привился или не переболел, но купил поддельный сертификат о вакцинации, обманывая людей. Телеведущая была очень благодарна врачам, которым посвятила публикацию на своей странице.
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