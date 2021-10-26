Друг Славы Зайцева, которого обвиняют в его похищении, объяснил, где сейчас находится модельер
Головин заявил, что всё идёт по давно устоявшейся схеме, а панику разводит сын мэтра, Егор.
В последнее время состояние Славы Зайцева снова начало волновать пользователей Сети. Появились сообщения о том, что модельер пропал, находится в критическом состоянии и экстренно госпитализирован, однако на деле ситуация оказалась куда лучше. Егор, сын модельера, который устраивает показы от его лица, заявляет, что ему не дают общаться с отцом и не сообщают о его самочувствии. О том, что Слава Зайцев находится в больнице, сын узнал лишь за день до показа на Неделе моды в Москве, пишет Super.
Егор считает, что отца принудительно держит в больнице друг модельера и экс-депутат Николай Головин. Однако сам мужчина в беседе с Лайфом заметил, что нет никакого принуждения и уж тем более похищения. Головин объяснил, что госпитализация была плановая, каждую осень Славу Зайцева отправляют на лечение. Он не был парализован и не находился в критическом состоянии, а панику разводят те, кому это выгодно, считает экс-депутат.
Вы знаете, это вопрос медицинского характера. Никакая не семья обвиняет, а конкретно Егор. Это любимая Егора тема. Он один уничтожает семью. Я это слушаю с 2003 года. Это вопрос медицинский, осень пришла — пора госпитализировать. А обвинения Егора — это чушь полная
Ту же информацию о плановом лечении подтвердила и внучка модельера, Маруся. Девушка отметила, что с дедушкой регулярно созваниваются и никаких особенных проблем со здоровьем у него нет. Хотя состоянию 83-летнего мэтра не позавидуешь — у Славы Зайцева диагностирована болезнь Паркинсона, из-за чего он с трудом говорит. Передвигаться без инвалидного кресла модельер тоже не может, поэтому ему даже обустроили дом специальным подъёмником.
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