Жена Моргенштерна впервые вышла на подиум, и фанаты сочли, что это провал, проследив за её ногами
Дилара стала одной из звёздных моделей на показе в Москве, и её выход затмил всех, но по совершенно неправильной причине.
Фото © Instagram / influesii
21-летняя модель Дилара Зинатуллина не только жена рэпера Моргенштерна, но и популярная тиктокерша. Именно поэтому её пригласили в числе других звёзд, таких как певица Светлана Лобода или ведущая шоу "Орёл и решка" Мария Миногарова, на закрытие Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Девушка приняла участие в показе коллекции бренда Bicholla, однако её выступление затмило все остальные.
Видео © Telegram / YOBAJUR и TikTok / Womanru
Дилара прошлась по подиуму в необычном платье, которое оголило её ноги. Однако то ли модель поправилась, то ли фасон наряда ей не подходил, но пользователи Сети поразились, как располнела девушка. Ситуацию ухудшила и неловкая походка Дилары, которая будто впервые встала на каблуки. Модель шла тяжеловесно и едва не падала, а на одном моменте она чуть не запуталась в ногах. Не такого выступления ждали фанаты от модели. При этом избранница рэпера призналась в инстаграм-сториз, что это её первый подиумный показ.
Фото © Telegram / YOBAJUR и TikTok / Womanru
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Фото © Instagram / influesii, dereguzoova и sashagim28
Многие предположили, что девушку позвали на показ исключительно потому, что Моргенштерн проплатил ей выход на подиум. Однако в интервью Собчак рэпер заявил, что Дилара вполне может обеспечивать себя сама, а если и просит деньги, то немного и на что-то очень важное. Так Моргенштерн вложился в новый бизнес жены, который она пока хранит в секрете.
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