Моргенштерн признался, как одна деталь после совместной ночи помогла ему понять, что он любит Дилару

Популярный 23-летний рэпер Алишер Моргенштерн решил ответить на несколько вопросов Ксении Собчак и пришёл на интервью для её ютуб-канала "Осторожно: Собчак". Во время разговора звёзды не единожды касались темы отношений рэпера и его жены. Поэтому Моргенштерн рассказал, как он понял, что Дилара для него — единственная.

Видео © YouTube / Осторожно: Собчак

Когда мы с Диларой трахались первое время, мне не было противно. И я понял: ага, это моя девочка. Любую другую женщину возьми — сразу после эякуляции противно, хочется убежать, выгнать, фу, бе. Ты удовлетворил животное, оно ушло на задний план, а кроме этого тебе ничего и не надо. В случае с Диларой я душу трахаю, а не просто тело Моргенштерн

Фото © Instagram / influesii и morgen_shtern

Ради такой глубокой любви рэперу не жалко было и потратиться: на свадьбу с Диларой у него ушло около 20 миллионов рублей. Столько стоили аренда баржи, цветы, алкоголь и декорации. "Свадьба — это всё-таки перформанс, и нужно соответствовать, поэтому не поскупился", — признался Собчак Моргенштерн, хоть эта сумма испугала и его.

Фото © Instagram / influesii, sashatsyganok_ и morgen_shtern

В целом оба супруга неплохо зарабатывают: у каждого из них есть свой личный бренд и популярность. Дилара — успешная блогерша, тиктокерша и модель, поэтому вполне спокойно может обеспечивать себя сама. Деньги же Моргенштерна становятся общими. Правда, супруга не злоупотребляет своим положением: если и просит дополнительные средства, то в небольших количествах и всегда для дела.

Знаешь, как говорится: то, что заработал мужик, — это наше. А то, что заработала женщина, — это её. Я нормальный русский подкаблучник. На самом деле она себя может хорошо обеспечивать, ведь она сейчас популярная модель, все дела. Но когда ей не хватает, она просит, а мне не жалко Моргенштерн

Фото © Instagram / influesii и morgen_shtern