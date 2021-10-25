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Самбурская доказала, что стала горячее, чем в "Универе", стоило ей лишь раздеться на отдыхе

Актриса продемонстрировала идеальную фигуру в бикини, вызвав восторженный отклик в комментариях.

25 октября, 14:04

Фото © Instagram / samburskaya

34-летняя актриса Настасья Самбурская, которую многие помнят по её роли Кристины в "Универе", отправилась отдыхать на Мальдивы и уже выполнила первый обязательный пункт — сфотографировалась в купальнике. Для инстаграм-снимка звезда выбрала чёрно-белое бикини, которое дополнила кепкой и солнцезащитными очками, собрав классический пляжный образ.

Фото © Instagram / samburskaya

Фото © Instagram / samburskaya

Принимать каких-то выгодных поз актриса не стала, но с такой идеальной фигурой это и не нужно. По крайней мере так решили подписчики, которые принялись восторгаться кумиром в комментариях. Особое внимание было уделено её прессу, который редко увидишь у российских знаменитостей.

Фото © Instagram / samburskaya

Фото © Instagram / samburskaya

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Фото © Instagram / samburskaya и dvelichko

Фото © Instagram / samburskaya и dvelichko

Настасья не стала многословно подписывать снимок, но это и к лучшему — только недавно из-за её заявления разразился скандал. Актриса в сториз искала себе помощника, и среди обычных качеств и навыков присутствовал один спорный — отсутствие детей и желания их заводить в ближайшие пять лет. Поднялось жуткое возмущение, и звезде пришлось оправдываться.

Дети имеют свойство часто болеть. И любой адекватный родитель поставит в приоритет ребёнка. А в приоритете должна быть работа. Я ко всему отношусь с пониманием, но мне необходимо, чтобы сотрудник избежал возможных пропусков по этой весьма уважительной причине

Настасья Самбурская

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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