Бизнесмен, потерявший жену и двух детей в трагедии над Синаем, устроил съёмку 18+ с новой любовью

36-летний бизнесмен Олег Винник из Санкт-Петербурга в 2015 году стал известен на всю страну по весьма трагичной причине — в авиакатастрофе над Синаем мужчина потерял жену и двоих маленьких детей. Винник до сих пор выкладывает трогательные архивные фото с семьёй в "Инстаграм". Однако появляются у него на странице и кадры с новой возлюбленной — мастером спорта по гимнастике Ян Э Ким.

Фото © Instagram / yanehkim

Новая избранница вдовца опубликовала в своём инстаграме горячий снимок, на котором пара предстала в полуголом виде. Ян позировала перед зеркалом в одном полотенце, прикрывая обнажённую грудь руками. Позади неё с голым торсом стоял Олег, обнимая любимую.

Фото © Instagram / gelovinnik и yanehkim

Из-за спортивной карьеры девушка обладает потрясающей фигурой, которую не стесняется показывать в своём инстаграме. Она до сих пор активно занимается гимнастикой, преподавая её всем желающим. В профиль Ян часто выкладывает видео с тренировок и разминок, где демонстрирует свою невероятную гибкость и пластичность.

Фото © Instagram / gelovinnik и yanehkim

Несмотря на такую красотку под боком, Олег не забывает о трагически погибшей семье. Он выкладывает с ними фото и поздравляет детей с днём рождения, ведя отсчёт. А на день семьи у него всегда есть тёплые слова к своим любимым, которые покинули его слишком рано.

Фото © Instagram / gelovinnik