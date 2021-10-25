Бизнесмен, потерявший жену и двух детей в трагедии над Синаем, устроил съёмку 18+ с новой любовью
Вдовец сменил уже несколько избранниц в надежде справиться с потерей и обрести счастье.
36-летний бизнесмен Олег Винник из Санкт-Петербурга в 2015 году стал известен на всю страну по весьма трагичной причине — в авиакатастрофе над Синаем мужчина потерял жену и двоих маленьких детей. Винник до сих пор выкладывает трогательные архивные фото с семьёй в "Инстаграм". Однако появляются у него на странице и кадры с новой возлюбленной — мастером спорта по гимнастике Ян Э Ким.
Фото © Instagram / yanehkim
Новая избранница вдовца опубликовала в своём инстаграме горячий снимок, на котором пара предстала в полуголом виде. Ян позировала перед зеркалом в одном полотенце, прикрывая обнажённую грудь руками. Позади неё с голым торсом стоял Олег, обнимая любимую.
Из-за спортивной карьеры девушка обладает потрясающей фигурой, которую не стесняется показывать в своём инстаграме. Она до сих пор активно занимается гимнастикой, преподавая её всем желающим. В профиль Ян часто выкладывает видео с тренировок и разминок, где демонстрирует свою невероятную гибкость и пластичность.
Несмотря на такую красотку под боком, Олег не забывает о трагически погибшей семье. Он выкладывает с ними фото и поздравляет детей с днём рождения, ведя отсчёт. А на день семьи у него всегда есть тёплые слова к своим любимым, которые покинули его слишком рано.
Гимнастка и тренер Ян Э Ким стала уже третьей возлюбленной бизнесмена после смерти его семьи. В 2016 году вдовец закрутил роман с бывшей участницей "Дома-2" Катей Жужей, что вызвало шквал критики в его сторону, ведь с момента трагедии прошло менее года. А осенью 2020-го Олег женился на фитнес-тренере Алекс. Однако брак пары продлился недолго, спустя шесть месяцев они развелись. Как признался сам мужчина, они оказались слишком разными людьми, а затем "прошло уважение и погасли чувства".
WOW-news
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