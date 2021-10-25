Эти четыре знака зодиака не оторвать от бывших, даже если в новых отношениях с них сдувают пылинки
Однако речь необязательно идёт об измене, у каждого представителя зодиакального круга на это свои причины.
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Расставание — процесс сложный, и каждый поначалу задумывается, а не вернуться ли ему в ту самую зону комфорта, к человеку, хоть и не идеальному, но уже привычному. И, если большинство всё-таки находит в себе силы смириться с тем, что бесперспективные отношения остались в прошлом, есть несколько знаков зодиака, которые ещё долго будут напоминать о себе, мучая и прошлых партнёров, и нынешних, и самого себя, пишет Noteru.com.
Овны. GIF © Giphy
Эмоциональным и прямолинейным Овнам не под силу ограничивать общение с кем-то. Ведь если они захотели что-то высказать человеку, то обязательно это сделают. Однако об измене здесь беспокоиться не стоит: чтобы заставить Овна вернуться к бывшему партнёру, надо очень сильно постараться.
Близнецы. GIF © Giphy
Причина, по которой Близнецы не против поболтать с бывшими, — это их собственная общительность и отходчивость. Они редко обижаются на экс-возлюбленных, поэтому не видят ничего странного в том, чтобы написать им или поздравить с очередным праздником. При этом Близнецы хотят, чтобы бывшие по ним скучали, и не могут побороть своё любопытство, выясняя, с кем проводит время экс-партнёр.
Стрельцы. GIF © Giphy
Стрельцы — большие любители пообщаться с бывшими партнёрами. Это связано с их одержимостью рушить всё на своём пути — даже то, что осталось позади. Отношения могли длиться считаные дни, но и этих экс-избранников Стрельцы не забудут подоставать. Астрологи предупреждают, что представители этого знака — чуть ли не самые токсичные в отношениях.
Рыбы. GIF © Giphy
Рыбы до последнего не хотят рушить воздушные замки. Они совершенно не выносят скандалов и до последнего стремятся сохранить хорошие отношения с бывшими. Кроме того, Рыбам важно знать, что при необходимости бывший партнёр поспешит им на помощь.
WOW-news
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