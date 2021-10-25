НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эти четыре знака зодиака не оторвать от бывших, даже если в новых отношениях с них сдувают пылинки

Однако речь необязательно идёт об измене, у каждого представителя зодиакального круга на это свои причины.

25 октября, 09:02

Фото © Shutterstock

Расставание — процесс сложный, и каждый поначалу задумывается, а не вернуться ли ему в ту самую зону комфорта, к человеку, хоть и не идеальному, но уже привычному. И, если большинство всё-таки находит в себе силы смириться с тем, что бесперспективные отношения остались в прошлом, есть несколько знаков зодиака, которые ещё долго будут напоминать о себе, мучая и прошлых партнёров, и нынешних, и самого себя, пишет Noteru.com.

Овны. GIF © Giphy

Эмоциональным и прямолинейным Овнам не под силу ограничивать общение с кем-то. Ведь если они захотели что-то высказать человеку, то обязательно это сделают. Однако об измене здесь беспокоиться не стоит: чтобы заставить Овна вернуться к бывшему партнёру, надо очень сильно постараться.

Близнецы. GIF © Giphy

Причина, по которой Близнецы не против поболтать с бывшими, — это их собственная общительность и отходчивость. Они редко обижаются на экс-возлюбленных, поэтому не видят ничего странного в том, чтобы написать им или поздравить с очередным праздником. При этом Близнецы хотят, чтобы бывшие по ним скучали, и не могут побороть своё любопытство, выясняя, с кем проводит время экс-партнёр.

Стрельцы. GIF © Giphy

Стрельцы — большие любители пообщаться с бывшими партнёрами. Это связано с их одержимостью рушить всё на своём пути — даже то, что осталось позади. Отношения могли длиться считаные дни, но и этих экс-избранников Стрельцы не забудут подоставать. Астрологи предупреждают, что представители этого знака — чуть ли не самые токсичные в отношениях.

Рыбы. GIF © Giphy

Рыбы до последнего не хотят рушить воздушные замки. Они совершенно не выносят скандалов и до последнего стремятся сохранить хорошие отношения с бывшими. Кроме того, Рыбам важно знать, что при необходимости бывший партнёр поспешит им на помощь.

Пять знаков зодиака, которые становятся победителями по жизни, заставляя других умирать от зависти

Пять знаков зодиака, которые становятся победителями по жизни, заставляя других умирать от зависти

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1