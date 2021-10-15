Пять знаков зодиака, которые становятся победителями по жизни, заставляя других умирать от зависти
Однако секрет этих представителей зодиакального круга не только в том, что они любимчики судьбы, но и в том, что они готовы прилагать усилия, чтобы добиться успеха.
Фото © Getty Images
Близнецы легко завязывают знакомства, обзаводясь полезными связями, без чего не сложится ни одна впечатляющая карьера. Может показаться, что Близнецы постоянно отдыхают и получают все блага "за красивые глазки". Однако благодаря двойственной сущности они могут и хорошо повеселиться, и со всей серьёзностью решать поставленные задачи, говорят звёзды.
Львы. Гиф © Giphy
Львы — победители по жизни, которые перетягивают всё внимание на себя. Уверенность в себе помогает им добиваться успеха, сильно не утруждаясь, что не может не вызывать зависть у других.
Весы очень много работают, чтобы добиться желаемого, и не обращают внимания на завистников. Они не показывают настоящие эмоции, скрывая переживания за улыбкой, из-за чего их могут обвинять в заносчивости.
Стрельцы. Гиф © Giphy
Со стороны может показаться, что Стрельцы — настоящие баловни судьбы. На самом деле они просто привыкли жить настоящим, радоваться мелочам и не боятся рисковать, становясь успешными благодаря своим действиям. Никакой удачи тут нет и в помине — они лишь идут к цели, не зацикливаясь на неприятностях.
Фортуна любит Водолеев, которым всегда достаётся всё самое лучшее. Однако не торопитесь завидовать. Они находятся под влиянием планеты Уран, не терпящей ленивых и работающих вполсилы. Таким Водолеям стоит опасаться неприятностей, говорят астрологи, пишет 5-tv.ru.
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