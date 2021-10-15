Пять знаков зодиака, которые становятся победителями по жизни, заставляя других умирать от зависти

Близнецы легко завязывают знакомства, обзаводясь полезными связями, без чего не сложится ни одна впечатляющая карьера. Может показаться, что Близнецы постоянно отдыхают и получают все блага "за красивые глазки". Однако благодаря двойственной сущности они могут и хорошо повеселиться, и со всей серьёзностью решать поставленные задачи, говорят звёзды.

Львы. Гиф © Giphy

Львы — победители по жизни, которые перетягивают всё внимание на себя. Уверенность в себе помогает им добиваться успеха, сильно не утруждаясь, что не может не вызывать зависть у других.

Весы очень много работают, чтобы добиться желаемого, и не обращают внимания на завистников. Они не показывают настоящие эмоции, скрывая переживания за улыбкой, из-за чего их могут обвинять в заносчивости.

Стрельцы. Гиф © Giphy

Со стороны может показаться, что Стрельцы — настоящие баловни судьбы. На самом деле они просто привыкли жить настоящим, радоваться мелочам и не боятся рисковать, становясь успешными благодаря своим действиям. Никакой удачи тут нет и в помине — они лишь идут к цели, не зацикливаясь на неприятностях.