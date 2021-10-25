Подруга показала, как на самом деле выглядит Боня, не став фотошопить её на совместном снимке
Блогерше пришлось оправдываться перед Викторией в комментариях и терпеть троллинг подписчиков.
41-летняя модель Виктория Боня на днях получила удар в спину оттуда, откуда ожидала меньше всего. Её подруга Елена Богачёва, которая вместе с ней присутствовала на премии журнала FB "Люди года – 2021", опубликовала в "Инстаграме" их общий снимок с мероприятия. Светская львица выглядела идеально в бежевом платье, а вот о Виктории этого было сказать нельзя.
Фото © Instagram / bogacheva_elena_life, victoriabonya
Модель не успела принять выгодную позу перед фотографом, а неудачное освещение добавило ужаса картине. Вот только у Елены таких проблем не было, из чего Боня сделала закономерный вывод: на неё фотошопа у подруги не хватило. "Когда отфотошопил только себя", — посмеялась она над ситуацией в комментариях.
Фото © Instagram / victoriabonya и bogacheva_elena_life
Елена тут же прибежала оправдываться, что во всём виноват свет, а фильтр блогерша наложила на них обеих, однако подписчики в "Инстаграме" мало ей поверили. Они укорили кумира в том, что она попыталась выставить себя на фоне подруги лучше, хотя ей стоило просто удалить фото.
Нельзя такие фото выставлять, где один человек прекрасно получился, а другой, мягко говоря, не в ракурсе. Это конец дружбы всегда🤦
Главное — сама хорошо получилась😅
Она тебя не убьёт за это фото?😂
Елена Богачёва — парикмахер-стилист и владелица салона красоты на три этажа в центре Москвы. Многие женские журналы называют её одной из самых успешных женщин страны, а сама светская львица любит подчёркивать, что всего в жизни добилась сама.
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