Оценят в любом уголке мира: 10 пленительных фото красавицы родом из Брянска, которая стала "мисс Вселенная Австралия"
Теперь Дарья поборется за главное звание "Мисс Вселенная" в Израиле, и для подготовки у неё есть время до декабря.
На днях 26-летняя модель Дарья Варламова выиграла конкурс "Мисс Вселенная Австралия – 2021" и до сих пор не может привыкнуть к новому титулу, пишет Daily Mail.
Девушку посчитали самой красивой, талантливой и успешной из 29 участниц. Она закончила университет по направлению "Бизнес и интернет-маркетинг", сейчас пишет научную работу по психологии, работает куратором в университете и планирует после защиты стать психотерапевтом.
Модель ведёт группу поддержки для юных девушек, где помогает им разобраться в себе. Даша считает, что психологическое здоровье не менее важно, чем физическое, поэтому им нужно заниматься. В этом году девушка вошла в топ-21 инфлюенсеров по версии Yahoo Finance, которые занимаются здоровьем.
Фото © Instagram / dazvarlamova и izziecharlesworth
Даша родом из Брянска, но в восемь лет она вместе с родителями переехала в Мельбурн, Австралия. Она не знала ни слова по-английски, но в изучении языка ей помогли книги. Девушка смогла добиться успеха в чужой стране, но не с первой попытки.
В 19 лет она уже подавала заявку на "Мисс Австралия", однако не смогла обойти конкуренток даже в родном штате. Её расстроило, что в сравнении с другими красотками она была такой невзрачной, но Даша решила попробовать снова.
И в этот раз ей повезло. Первым делом Даша решила позвонить русской бабушке и обо всём ей рассказать. Та сильнее всех болела за внучку и очень переживала. Модель, к слову, до сих пор прекрасно говорит по-русски, но редко демонстрирует свои умения в "Инстаграме", где на неё подписано 53 тыс. человек.
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