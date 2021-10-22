На днях 26-летняя модель Дарья Варламова выиграла конкурс "Мисс Вселенная Австралия – 2021" и до сих пор не может привыкнуть к новому титулу, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / dazvarlamova

Девушку посчитали самой красивой, талантливой и успешной из 29 участниц. Она закончила университет по направлению "Бизнес и интернет-маркетинг", сейчас пишет научную работу по психологии, работает куратором в университете и планирует после защиты стать психотерапевтом.

Фото © Instagram / dazvarlamova и jarradseng

Модель ведёт группу поддержки для юных девушек, где помогает им разобраться в себе. Даша считает, что психологическое здоровье не менее важно, чем физическое, поэтому им нужно заниматься. В этом году девушка вошла в топ-21 инфлюенсеров по версии Yahoo Finance, которые занимаются здоровьем.

Фото © Instagram / dazvarlamova и izziecharlesworth

Даша родом из Брянска, но в восемь лет она вместе с родителями переехала в Мельбурн, Австралия. Она не знала ни слова по-английски, но в изучении языка ей помогли книги. Девушка смогла добиться успеха в чужой стране, но не с первой попытки.

Фото © Instagram / dazvarlamova

В 19 лет она уже подавала заявку на "Мисс Австралия", однако не смогла обойти конкуренток даже в родном штате. Её расстроило, что в сравнении с другими красотками она была такой невзрачной, но Даша решила попробовать снова.

Фото © Instagram / dazvarlamova