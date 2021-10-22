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В Сеть утекли кадры 18+ с Селеной Гомес, и у фанатов уже есть главный подозреваемый в этом деле

Поклонники горой встали за свою любимицу и готовы наказать её обидчиков.

22 октября, 07:03

Фото © Instagram / selenagomez

В Сети стали распространяться откровенные кадры со звездой, и поклонники считают, что выложить их могла её приятельница. На одном из роликов певица отдыхает топлес рядом с бассейном. Она улыбается и не думает стесняться. На другом видео Селена лежит в кровати с хореографом и подругой Анной Коллинз и закрывает грудь руками.

Фото © Reddit / Equivalent-Amoeba790

Фото © Reddit / Equivalent-Amoeba790

Исходя из того, что одно из видео снято Анной, часть фанатов уверены, что именно она виновата в том, что пикантные ролики попали в широкий доступ. Под постами Коллинз в "Инстаграме" фанаты певицы оставляют гневные комментарии с вопросами, зачем она снимала Селену, когда та была голой, и требованиями, чтобы девушка сейчас же удалила все фото и видео, которые у неё есть со звездой.

Это всё твоя вина!

elton_cunha

БОЖЕ МОЙ! Всё плохо. Она такая змея!

snackbuket.bks

Фото © Reddit / Equivalent-Amoeba790

Фото © Reddit / Equivalent-Amoeba790

Однако часть фанатов предполагают, что кадры 18+ попали в Сеть без ведома Анны. Вполне возможно, хакеры взломали её iCloud. Но не все согласны с такой точкой зрения.

Взломали? Очень сомневаюсь, слили только кадры с Селеной. Боже, она продала свою подругу

bleu_cherie

Селена Гомес и Анна Коллинз. Фото © Instagram / selenagomez, annaballins

Селена Гомес и Анна Коллинз. Фото © Instagram / selenagomez, annaballins

Но пока одни поклонники Селены тратят свою энергию на ненависть, другие делают всё возможное, чтобы откровенные кадры их кумира никто не смог найти. Они атаковали "Твиттер" и другие соцсети постами вроде "Горячая обнажённая Селена Гомес — слив" и "Свежие слитые нюдсы Селены Гомес". Конечно, вместо эротики там самые обычные, "полностью одетые" фотографии звезды.
Селена Гомес настолько быстро потолстела, что папарацци отказывались верить, что перед ними звезда

Селена Гомес настолько быстро потолстела, что папарацци отказывались верить, что перед ними звезда

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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