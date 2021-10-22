В Сеть утекли кадры 18+ с Селеной Гомес, и у фанатов уже есть главный подозреваемый в этом деле
Поклонники горой встали за свою любимицу и готовы наказать её обидчиков.
Фото © Instagram / selenagomez
В Сети стали распространяться откровенные кадры со звездой, и поклонники считают, что выложить их могла её приятельница. На одном из роликов певица отдыхает топлес рядом с бассейном. Она улыбается и не думает стесняться. На другом видео Селена лежит в кровати с хореографом и подругой Анной Коллинз и закрывает грудь руками.
Фото © Reddit / Equivalent-Amoeba790
Исходя из того, что одно из видео снято Анной, часть фанатов уверены, что именно она виновата в том, что пикантные ролики попали в широкий доступ. Под постами Коллинз в "Инстаграме" фанаты певицы оставляют гневные комментарии с вопросами, зачем она снимала Селену, когда та была голой, и требованиями, чтобы девушка сейчас же удалила все фото и видео, которые у неё есть со звездой.
Это всё твоя вина!
БОЖЕ МОЙ! Всё плохо. Она такая змея!
Фото © Reddit / Equivalent-Amoeba790
Однако часть фанатов предполагают, что кадры 18+ попали в Сеть без ведома Анны. Вполне возможно, хакеры взломали её iCloud. Но не все согласны с такой точкой зрения.
Взломали? Очень сомневаюсь, слили только кадры с Селеной. Боже, она продала свою подругу
Селена Гомес и Анна Коллинз. Фото © Instagram / selenagomez, annaballins
Но пока одни поклонники Селены тратят свою энергию на ненависть, другие делают всё возможное, чтобы откровенные кадры их кумира никто не смог найти. Они атаковали "Твиттер" и другие соцсети постами вроде "Горячая обнажённая Селена Гомес — слив" и "Свежие слитые нюдсы Селены Гомес". Конечно, вместо эротики там самые обычные, "полностью одетые" фотографии звезды.
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