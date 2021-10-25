Рустам Солнцев раскрыл постыдную причину, почему Бородина уже много лет хочет сжить Боню со свету

Маленькая, толстенькая, плюгавенькая Бородина начинает наезжать на Боню, которая, извините меня, ездит и познаёт белый свет. У неё уже тогда была дорожная сумка "Луи Виттон", которую я купил, может, спустя лет 12. Бородина ей делает какие-то замечания, а Боня такая ей возьми и скажи: "Ты мне делаешь замечания? Да ты в клуб ходила, [наркотики употребляла]". При нас при всех, мы все сидим на лобном месте. И Борода потекла вся под пень. Из этой фразы и вырос их конфликт

Рустам Солнцев