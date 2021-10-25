Рустам Солнцев раскрыл постыдную причину, почему Бородина уже много лет хочет сжить Боню со свету
Бывший участник телестройки ответил на вопрос поклонников, разрешив долгие споры любителей популярного шоу.
О вражде модели Виктории Бони и телеведущей Ксении Бородиной уже ходят легенды, и о ней соперницы напомнили снова на премии журнала FB "Люди года – 2021", когда им пришлось столкнуться на сцене. Бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев рассказал в трансляции на YouTube, почему красотки на дух друг друга не переносят и кто начал эту войну.
Видео © YouTube / Рустам Солнцев
По словам блогера, всё началось на шоу "Дом-2", где Боня оказалась в качестве участницы. Модель была одной из самых богатых девушек на площадке и постоянно разъезжала по миру из-за работы. Путешествия Виктории раздражали Бородину, которая должна была следить за качеством программы. Телеведущая высказала своё недовольство, а в ответ Боня перед всеми рассказала, как Ксения употребляла наркотики в одном из клубов, что и послужило причиной затяжной ссоры.
Маленькая, толстенькая, плюгавенькая Бородина начинает наезжать на Боню, которая, извините меня, ездит и познаёт белый свет. У неё уже тогда была дорожная сумка "Луи Виттон", которую я купил, может, спустя лет 12. Бородина ей делает какие-то замечания, а Боня такая ей возьми и скажи: "Ты мне делаешь замечания? Да ты в клуб ходила, [наркотики употребляла]". При нас при всех, мы все сидим на лобном месте. И Борода потекла вся под пень. Из этой фразы и вырос их конфликт
По словам блогера, никаких доказательств сказанному Боня не привела, но ей многие поверили, потому что склонности лгать у модели не было. С тех пор Бородина люто невзлюбила соперницу и при каждом удобном случае пыталась её уколоть в сториз. Недавно у них случился конфликт, когда решался вопрос с новыми ведущими для "Дома-2". Бородина обозвала модель старой гвардией и субстанцией, облучённой 5G, и Боня ответила в том же духе.
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