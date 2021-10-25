НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Рустам Солнцев раскрыл постыдную причину, почему Бородина уже много лет хочет сжить Боню со свету

Бывший участник телестройки ответил на вопрос поклонников, разрешив долгие споры любителей популярного шоу.

25 октября, 12:01

Фото © Instagram / victoriabonya и borodylia

О вражде модели Виктории Бони и телеведущей Ксении Бородиной уже ходят легенды, и о ней соперницы напомнили снова на премии журнала FB "Люди года – 2021", когда им пришлось столкнуться на сцене. Бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев рассказал в трансляции на YouTube, почему красотки на дух друг друга не переносят и кто начал эту войну.

Видео © YouTube / Рустам Солнцев

По словам блогера, всё началось на шоу "Дом-2", где Боня оказалась в качестве участницы. Модель была одной из самых богатых девушек на площадке и постоянно разъезжала по миру из-за работы. Путешествия Виктории раздражали Бородину, которая должна была следить за качеством программы. Телеведущая высказала своё недовольство, а в ответ Боня перед всеми рассказала, как Ксения употребляла наркотики в одном из клубов, что и послужило причиной затяжной ссоры.

Фото © Instagram / victoriabonya и borodylia

Фото © Instagram / victoriabonya и borodylia

Маленькая, толстенькая, плюгавенькая Бородина начинает наезжать на Боню, которая, извините меня, ездит и познаёт белый свет. У неё уже тогда была дорожная сумка "Луи Виттон", которую я купил, может, спустя лет 12. Бородина ей делает какие-то замечания, а Боня такая ей возьми и скажи: "Ты мне делаешь замечания? Да ты в клуб ходила, [наркотики употребляла]". При нас при всех, мы все сидим на лобном месте. И Борода потекла вся под пень. Из этой фразы и вырос их конфликт

Рустам Солнцев

Фото © Instagram / victoriabonya и borodylia

Фото © Instagram / victoriabonya и borodylia

По словам блогера, никаких доказательств сказанному Боня не привела, но ей многие поверили, потому что склонности лгать у модели не было. С тех пор Бородина люто невзлюбила соперницу и при каждом удобном случае пыталась её уколоть в сториз. Недавно у них случился конфликт, когда решался вопрос с новыми ведущими для "Дома-2". Бородина обозвала модель старой гвардией и субстанцией, облучённой 5G, и Боня ответила в том же духе.

Подруга показала, как на самом деле выглядит Боня, не став фотошопить её на совместном снимке

Подруга показала, как на самом деле выглядит Боня, не став фотошопить её на совместном снимке

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1