Познер назвал безобразием отчисление студентов школы "Останкино" за лайки в Instagram

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал Лайфу ситуацию с отчислением студентов из Высшей школы телевидения "Останкино" за оставленные лайки под комментарием в "Инстаграме" с критикой.

"Это очень странно. Обычно студентов отчисляют за неуспеваемость или за нарушение закона. В данном случае никакого нарушения закона [со стороны студентов] нет, и такое наказание за несогласие [с позицией школы] — неправомочное безобразие", — подчеркнул он.

Напомним, об отчислении нескольких студентов из Высшей школы телевидения "Останкино" стало известно после того, как одна из девушек опубликовала возмущённый пост в "Инстаграме". Позже её поддержала другая студентка, раскрыв детали инцидента. Оказалось, администрации учреждения не понравились лайки под комментарием с критикой в адрес учебной программы, в результате чего пропуска студентов были заблокированы, а об отчислении их уведомили через личные сообщения в соцсети.