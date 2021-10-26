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Познер назвал безобразием отчисление студентов школы "Останкино" за лайки в Instagram

Он отметил, что обычно учащихся могут исключить за неуспеваемость и нарушение закона, но в данном случае ничего из этого не было.

26 октября, 14:06
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/pozneronline/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pozneronline</a></p>

Фото © Instagram / pozneronline

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал Лайфу ситуацию с отчислением студентов из Высшей школы телевидения "Останкино" за оставленные лайки под комментарием в "Инстаграме" с критикой.

"Это очень странно. Обычно студентов отчисляют за неуспеваемость или за нарушение закона. В данном случае никакого нарушения закона [со стороны студентов] нет, и такое наказание за несогласие [с позицией школы] — неправомочное безобразие", — подчеркнул он.

"Люди не умеют читать": Преподаватель школы "Останкино" назвал тупыми отчисленных за лайки студентов

"Люди не умеют читать": Преподаватель школы "Останкино" назвал тупыми отчисленных за лайки студентов

Напомним, об отчислении нескольких студентов из Высшей школы телевидения "Останкино" стало известно после того, как одна из девушек опубликовала возмущённый пост в "Инстаграме". Позже её поддержала другая студентка, раскрыв детали инцидента. Оказалось, администрации учреждения не понравились лайки под комментарием с критикой в адрес учебной программы, в результате чего пропуска студентов были заблокированы, а об отчислении их уведомили через личные сообщения в соцсети.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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