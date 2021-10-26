В Хакасии приостановят работу общественного транспорта и введут комендантский час
Жителей старше 60 лет обязали соблюдать домашний режим, а остальные не могут появляться на улице с 10 вечера до 6 утра.
Фото © VK / Валентин Коновалов
Власти Хакасии ввели в регионе на период нерабочих дней комендантский час и заявили об отмене движения общественного транспорта в трёх городах: Абакане, Черногорске и Саяногорске. Об этом сообщил глава региона Валентин Коновалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Приостанавливается работа городского общественного транспорта в Абакане, Саяногорске, Черногорске. Водители служб такси могут работать при наличии сертификата о вакцинации и перенесённом заболевании <…> Будет полностью ограничена работа торговли, общепита, сферы услуг, за исключением аптек, предприятий торговли, реализующих товары первой необходимости, а также осуществляющих дистанционную доставку", — уточнил губернатор.
Глава региона добавил, что обязательную самоизоляцию должны соблюдать все жители Хакасии старше 60 лет, для остальных введён комендантский час с 10 вечера до 6 утра. В республике также приостанавливается проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий, работа учреждений культуры, в том числе и репетиции творческих коллективов. Стоматологии в выходные могут оказывать только экстренные услуги и неотложную помощь.
Ранее Лайф сообщал, что в Хакасии в рестораны и кафе будут пускать только привитых или переболевших ковидом. Как отметил глава региона, такое решение было принято исходя из рекомендаций, полученных от Роспотребнадзора.
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