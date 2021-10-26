Под Астраханью полицейские приехали из-за массовой драки, а уехали с пакетами конопли

В селе Началово в Астраханской области произошла массовая драка. Правоохранители приехали на место разнять и утихомирить хулиганов, но, помимо того, привлекли к административной ответственности 20 человек за разные нарушения и изъяли несколько пакетов с коноплёй.

"24 октября в полицию поступило сообщение о конфликте двух групп жителей села Началово. На место незамедлительно были направлены наряды ОМВД России по Приволжскому району, УМВД России по городу Астрахани. Стороны были разведены, конфликт прекращён. Наиболее активные его участники были задержаны", — говорится в сообщении УМВД России по Астраханской области.

В ходе работы на месте инцидента правоохранители также привлекли к ответственности несколько граждан за нарушение паспортных правил, неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей, потребление наркотических средств без назначения врача и мелкое хулиганство. Зачинщиками массовой драки стали двое граждан, в их домах был проведён обыск. В одном из помещений нашли и изъяли пакеты с веществами растительного происхождения со специфическим запахом конопли, а также сами наркосодержащие растения. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Расследование находится на личном контроле у руководства УМВД России по Астраханской области.