Полковник МВД рассказал о расследовании ритуальных убийств в СССР

Сотрудникам МВД во времена СССР было тяжело расследовать ритуальные убийства, подобных случаев было крайне мало, а в России у правоохранителей сложилось особое отношение к таким преступлениям. Об этом в беседе с изданием "Лента.ру" рассказал член Адвокатской палаты Москвы и полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

"Чаще всего участников оккультных сообществ было крайне мало, и они строго соблюдали конспирацию. Раскрывали такие дела, только обнаружив труп, выйдя на случайного свидетеля или через сеть агентов", — объяснил Черноусов.

С появлением Интернета упростилась задача по расследованию таких дел, но вместе с тем выросло количество подобных преступлений. Однако стало сложнее доказать причастность человека к ритуальному убийству. При этом в законодательстве для таких преступлений нет отдельной статьи, отмечает эксперт.

"Чаще всего такие преступления стараются квалифицировать как убийство на почве неприязненных отношений, умышленное убийство или убийство по неосторожности. Считается, что сатанизм, оккультизм и прочее могут быть на Западе, но не у нас. Хотя это, конечно, не так", — заключил Черноусов.