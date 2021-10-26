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Полковник МВД рассказал о расследовании ритуальных убийств в СССР

По его мнению, появление Интернета, с одной стороны, упростило работу по таким делам, а с другой — привело к росту их количества.

26 октября, 14:09
<p>Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/id383819160" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Евгений Черноусов</a></p>

Фото © "ВКонтакте" / Евгений Черноусов

Сотрудникам МВД во времена СССР было тяжело расследовать ритуальные убийства, подобных случаев было крайне мало, а в России у правоохранителей сложилось особое отношение к таким преступлениям. Об этом в беседе с изданием "Лента.ру" рассказал член Адвокатской палаты Москвы и полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

"Чаще всего участников оккультных сообществ было крайне мало, и они строго соблюдали конспирацию. Раскрывали такие дела, только обнаружив труп, выйдя на случайного свидетеля или через сеть агентов", — объяснил Черноусов.

С появлением Интернета упростилась задача по расследованию таких дел, но вместе с тем выросло количество подобных преступлений. Однако стало сложнее доказать причастность человека к ритуальному убийству. При этом в законодательстве для таких преступлений нет отдельной статьи, отмечает эксперт.

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"Чаще всего такие преступления стараются квалифицировать как убийство на почве неприязненных отношений, умышленное убийство или убийство по неосторожности. Считается, что сатанизм, оккультизм и прочее могут быть на Западе, но не у нас. Хотя это, конечно, не так", — заключил Черноусов.

Ранее Лайф писал о ритуальном убийстве, тогда отчим убил 15-летнего подростка во время культового обряда. Вместе с мужчиной по подозрению в совершении преступления была задержана жительница Подмосковья. Позже мужчина признался, что хотел таким образом вернуться в семью.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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