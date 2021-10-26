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Участники акции #МыВместе помогли 6,5 млн россиян за время пандемии коронавируса

Волонтёры продолжают оказывать адресную помощь гражданам, сейчас в ней особенно нуждаются пожилые люди.

26 октября, 14:32
<p>Фото © <a href="https://xn--b1agazb5ah1e.xn--p1ai/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">мывместе.рф</a></p>

Фото © мывместе.рф

За период пандемии коронавируса участники Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе оказали помощь шести с половиной миллионам граждан. Об этом рассказал председатель Комитета по молодёжной политике Артём Метелев.

"За этой цифрой — жизни людей, многие из которых были в прямом смысле спасены. Штабы не прекращали свою работу. В период снижения пика заболеваемости они занимались другой позитивной повесткой в регионах, но сейчас общий приоритет — борьба с CoViD-19 и помощь людям", сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы.

Депутат отметил, что сейчас, во время введения режима самоизоляции и нерабочих дней, особенно нуждаются в помощи люди старше 60 лет. По словам Метелева, в России почти восемь миллионов одиноких пожилых людей и домашний режим является для них большой проблемой.

В регионах России возобновляется акция #МыВместе

В регионах России возобновляется акция #МыВместе

Ранее депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев поделился полезным номером для помощи нуждающимся во время изоляции по ковиду. Он подчеркнул, что в такой сложный период общество должно помогать и поддерживать друг друга.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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