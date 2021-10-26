Участники акции #МыВместе помогли 6,5 млн россиян за время пандемии коронавируса

За период пандемии коронавируса участники Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе оказали помощь шести с половиной миллионам граждан. Об этом рассказал председатель Комитета по молодёжной политике Артём Метелев.

"За этой цифрой — жизни людей, многие из которых были в прямом смысле спасены. Штабы не прекращали свою работу. В период снижения пика заболеваемости они занимались другой позитивной повесткой в регионах, но сейчас общий приоритет — борьба с CoViD-19 и помощь людям", — сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы.