Участники акции #МыВместе помогли 6,5 млн россиян за время пандемии коронавируса
Волонтёры продолжают оказывать адресную помощь гражданам, сейчас в ней особенно нуждаются пожилые люди.
Фото © мывместе.рф
За период пандемии коронавируса участники Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе оказали помощь шести с половиной миллионам граждан. Об этом рассказал председатель Комитета по молодёжной политике Артём Метелев.
"За этой цифрой — жизни людей, многие из которых были в прямом смысле спасены. Штабы не прекращали свою работу. В период снижения пика заболеваемости они занимались другой позитивной повесткой в регионах, но сейчас общий приоритет — борьба с CoViD-19 и помощь людям", — сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы.
Депутат отметил, что сейчас, во время введения режима самоизоляции и нерабочих дней, особенно нуждаются в помощи люди старше 60 лет. По словам Метелева, в России почти восемь миллионов одиноких пожилых людей и домашний режим является для них большой проблемой.
Ранее депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев поделился полезным номером для помощи нуждающимся во время изоляции по ковиду. Он подчеркнул, что в такой сложный период общество должно помогать и поддерживать друг друга.
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